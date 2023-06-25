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Железные прутья: как выглядят ворота ростовского цирка, в которых побывал танк

25 июня 2023, 10:24
Фото: rostovgazeta.ru
Ворота цирка в Ростове оградили железной решеткой

Как выглядят ворота ростовского цирка, в которых побывал танк ЧВК «Вагнер»

Ворота цирка в Ростове оградили железной решеткой, сообщает корреспондент RostovGazeta.

В Ростове оценивают степень разрушений в центре города после пребывания там ЧВК «Вагнер». Еще в субботу в воротах цирка, прилегающего к зданию штаба ЮВО, стоял танк, принадлежащий бойцам. Боевая техника быстро стала пользоваться популярностью у ростовчан. Некоторые даже попросили оставить его в городе.

Танк в воротах цирка в Ростове 25 июняТанк в воротах цирка в Ростове 25 июня
Танк в воротах цирка в Ростове 25 июня
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru

После отъезда ЧВК танк также покинул Ростов. Сейчас на его месте установлена железная решетка и ограждения. Корреспондент RostovGazeta сообщает, что ворота покосились и, вероятно, не закрываются. Рядом с ними значительно разрушен фасад здания.

Когда и кто их будет ремонтировать, пока неизвестно.

Ранее RostovGazeta опубликовала подробный фоторепортаж из центра города после ухода оттуда ЧВК «Вагнер».

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