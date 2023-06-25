Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
В Ростове оценивают степень разрушений в центре города после пребывания там ЧВК «Вагнер». Еще в субботу в воротах цирка, прилегающего к зданию штаба ЮВО, стоял танк, принадлежащий бойцам. Боевая техника быстро стала пользоваться популярностью у ростовчан. Некоторые даже попросили оставить его в городе.
После отъезда ЧВК танк также покинул Ростов. Сейчас на его месте установлена железная решетка и ограждения. Корреспондент RostovGazeta сообщает, что ворота покосились и, вероятно, не закрываются. Рядом с ними значительно разрушен фасад здания.
Когда и кто их будет ремонтировать, пока неизвестно.
Ранее RostovGazeta опубликовала подробный фоторепортаж из центра города после ухода оттуда ЧВК «Вагнер».