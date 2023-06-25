В Ростове оценивают степень разрушений в центре города после пребывания там ЧВК «Вагнер». Еще в субботу в воротах цирка, прилегающего к зданию штаба ЮВО, стоял танк, принадлежащий бойцам. Боевая техника быстро стала пользоваться популярностью у ростовчан. Некоторые даже попросили оставить его в городе.