Напомним, 15 июня полиция объявила, что в спецприемнике покончил с жизнью известный активист Анатолий Березиков. Адвокаты мужчины не поверили в произошедшее и поделились подозрениями о том, что мужчину якобы замучили пытками. В итоге женщинам стала угрожать проверка по подозрению в распространении фейков.