Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Напомним, 15 июня полиция объявила, что в спецприемнике покончил с жизнью известный активист Анатолий Березиков. Адвокаты мужчины не поверили в произошедшее и поделились подозрениями о том, что мужчину якобы замучили пытками. В итоге женщинам стала угрожать проверка по подозрению в распространении фейков.
Однако в понедельник, 26 июня, портал 1Rnd объявил, что одна из адвокатов Березикова Ирина Гак покинула страну. По их информации, женщина отправилась в Грузию на минувших выходных, когда все внимание в городе привлекли бойцы ЧВК «Вагнер».
По данным издания, женщина скрылась от следствия, по неподтвержденной информации прихватив с собой деньги, собранные для родственников погибшего активиста.
Обращаем внимание, что информация об этом пока не получила подтверждение, данные уточняются.