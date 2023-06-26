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Адвокат ростовского активиста Березикова, умершего в спецприемнике, сбежала в Грузию

26 июня 2023, 09:05
Фото: 1MI
Адвокат ростовского активиста Березикова, умершего в спецприемнике, сбежала в Грузию
Адвокат ростовского активиста Березикова Ирина Гак сбежала в Грузию, об этом рассказали донские СМИ.

Напомним, 15 июня полиция объявила, что в спецприемнике покончил с жизнью известный активист Анатолий Березиков. Адвокаты мужчины не поверили в произошедшее и поделились подозрениями о том, что мужчину якобы замучили пытками. В итоге женщинам стала угрожать проверка по подозрению в распространении фейков.

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Однако в понедельник, 26 июня, портал 1Rnd объявил, что одна из адвокатов Березикова Ирина Гак покинула страну. По их информации, женщина отправилась в Грузию на минувших выходных, когда все внимание в городе привлекли бойцы ЧВК «Вагнер».

По данным издания, женщина скрылась от следствия, по неподтвержденной информации прихватив с собой деньги, собранные для родственников погибшего активиста.

Обращаем внимание, что информация об этом пока не получила подтверждение, данные уточняются.

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