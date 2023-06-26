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Асфальт провалился на мосту через реку Темерник в Ростове-на-Дону в июне

26 июня 2023, 06:43
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону появилась большая яма на мосту через реку Темерник, сообщили местные жители.

Яма появилась на пешеходной зоне из-за провалившегося асфальта. По словам горожан, провал в створе улицы Белорусской заметили около двух недель назад и теперь он только увеличивается в размерах.

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«Если не остановить этот процесс, то пешеходы не смогут тут ходить. С другой стороны мост также нуждается в ремонте из-за ям», — пишет Donday со ссылкой на слова местной жительницы.

Ранее жители из Ростовской области заявили об уничтоженной грузовиками дороге. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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