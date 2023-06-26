Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Яма появилась на пешеходной зоне из-за провалившегося асфальта. По словам горожан, провал в створе улицы Белорусской заметили около двух недель назад и теперь он только увеличивается в размерах.
«Если не остановить этот процесс, то пешеходы не смогут тут ходить. С другой стороны мост также нуждается в ремонте из-за ям», — пишет Donday со ссылкой на слова местной жительницы.
Ранее жители из Ростовской области заявили об уничтоженной грузовиками дороге. Материал на эту тему читайте по ссылке.