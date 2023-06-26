Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Днем 26 июня мощный ливень обрушился на Ростов. Дождь с градом, молниями и громом идут на Сельмаше, Западном и в Александровке. Также непогода бушует на Северном.
RostovGazeta напоминает, что традиционно самыми подтапливаемыми местами в городе становятся улицы Малиновского, Таганрогская, Пушкинская, проспект Королева, пересечение Авиамоторной и Тульской. Жителей города просят быть внимательными на этих участках и по возможности воздержаться от похода на улицу до того, как стихнет ливень.
Сейчас на дежурства заступили ростовские спасатели. Они находятся в особо опасных местах города, чтобы предотвратить происшествие и защитить граждан.
Напомним, сегодня ливень с градом обрушились и на Батайск. В городе фиксируются первые подтопления.