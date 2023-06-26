RostovGazeta напоминает, что традиционно самыми подтапливаемыми местами в городе становятся улицы Малиновского, Таганрогская, Пушкинская, проспект Королева, пересечение Авиамоторной и Тульской. Жителей города просят быть внимательными на этих участках и по возможности воздержаться от похода на улицу до того, как стихнет ливень.