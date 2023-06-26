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Без лодки и жилета никуда: В Ростове назвали самые затапливаемые ливнями места

26 июня 2023, 14:12
Фото: 1MI
Мощный ливень обрушился на Ростов днем 26 июня

В Ростове назвали самые затапливаемые ливнями места

Мощный ливень обрушился на Ростов днем 26 июня, о самых подтапливаемых местах читайте в материале RostvGazeta.

Днем 26 июня мощный ливень обрушился на Ростов. Дождь с градом, молниями и громом идут на Сельмаше, Западном и в Александровке. Также непогода бушует на Северном.

RostovGazeta напоминает, что традиционно самыми подтапливаемыми местами в городе становятся улицы Малиновского, Таганрогская, Пушкинская, проспект Королева, пересечение Авиамоторной и Тульской. Жителей города просят быть внимательными на этих участках и по возможности воздержаться от похода на улицу до того, как стихнет ливень.

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Сейчас на дежурства заступили ростовские спасатели. Они находятся в особо опасных местах города, чтобы предотвратить происшествие и защитить граждан.

Напомним, сегодня ливень с градом обрушились и на Батайск. В городе фиксируются первые подтопления.

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