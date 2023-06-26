Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
В данный момент движение по улице Зоологической затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают отвод транспорта по альтернативным маршрутам. А ростовчане сообщают, что в данный момент хотят эвакуировать животных, чьи вольеры находятся слишком близко к огню и дыму.
Также под местом возгорания проходит силовой кабель, для отключения которого требуется время.
Ранее Rostovgazeta писала, что пожар произошел на территории аксайского рынка под Ростовом, сообщили в МЧС.