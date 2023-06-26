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Будет эвакуация животных: движение по Зоологической в Ростове затруднено из-за пожара

26 июня 2023, 16:18
Фото: 1MI

Движение по Зоологической в Ростове затруднено из-за пожара в зоопарке 26 июня

Очевидцы в социальных сетях сообщают о крупном пожаре в ростовском зоопарке. По предварительной информации, загорелась крыша одного из зданий.

В данный момент движение по улице Зоологической затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают отвод транспорта по альтернативным маршрутам. А ростовчане сообщают, что в данный момент хотят эвакуировать животных, чьи вольеры находятся слишком близко к огню и дыму.

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Также под местом возгорания проходит силовой кабель, для отключения которого требуется время.

Ранее Rostovgazeta писала, что пожар произошел на территории аксайского рынка под Ростовом, сообщили в МЧС.

#Григорий Миронов#Пожар в зоопарке в Ростове 26 июня
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