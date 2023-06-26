В данный момент движение по улице Зоологической затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают отвод транспорта по альтернативным маршрутам. А ростовчане сообщают, что в данный момент хотят эвакуировать животных, чьи вольеры находятся слишком близко к огню и дыму.