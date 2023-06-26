Буцаев: Второй сезон акции «Миллион — Родине!» собрал более 95 тысяч участников

По словам главы Российского экологического оператора Дениса Буцаева, акция «Миллион — Родине!» проводится во второй раз, и в этом году в РЭО отметили неподдельный интерес к ней у абсолютно разных категорий россиян: у взрослого поколения еще жива память об одноименной акции, которая проводилась во времена СССР, поэтому оно с радостью присоединяется к ней, а молодые люди активно включаются в сдачу вторичного сырья на фоне современных трендов на экологичность.