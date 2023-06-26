Буцаев: Второй сезон акции «Миллион — Родине!» собрал более 95 тысяч участников

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Издание Transsibinfo пишет, что во втором сезоне акции приняли участие свыше девяноста пяти тысяч человек из семидесяти восьми регионов Российской Федерации, которые собрали на переработку 105 450 тонн макулатуры.
По словам главы Российского экологического оператора Дениса Буцаева, акция «Миллион — Родине!» проводится во второй раз, и в этом году в РЭО отметили неподдельный интерес к ней у абсолютно разных категорий россиян: у взрослого поколения еще жива память об одноименной акции, которая проводилась во времена СССР, поэтому оно с радостью присоединяется к ней, а молодые люди активно включаются в сдачу вторичного сырья на фоне современных трендов на экологичность.
«Именно благодаря такому неравнодушию к экологическим и социальным вопросам нам вновь удалось собрать на благотворительность более полумиллиона рублей, которые уже в скором времени будут потрачены на гуманитарную помощь», — отметил Буцаев.
В общей сложности за три месяца проведения акции прошло 1289 мероприятий. Всего было собрано 105 450 тонн. 105 тысяч тонн на переработку передали представители крупных предприятий. Остальные 450 тонн собрали другие участники акции. Сумма от сдачи вторсырья в переработку составила более 500 000 рублей.
Полученные средства направят в качестве гуманитарной помощи семьям Донбасса и Запорожской области, оказавшимся в трудном положении.
«Участники акции не только сдавали вторсырье на благотворительные цели, но также соревновались за призы от партнеров акции в рамках трех категорий: школы и детские сады, вузы и ссузы, а также общественные организации. Лучшие школы, вузы и общественные организации получат экобоксы для проведения экологической эстафеты #ЭкоГТО», — сказал заместитель PR-директора Российского экологического оператора по работе с молодежью Андрей Руднев.
Лидером среди общественных организаций стал добровольческий центр «Волонтеры Урала» из Екатеринбурга. Самыми активными в сдаче макулатуры среди российских регионов стали Оренбургская область, Республика Крым, Москва и Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ. В этом году к акции присоединился ряд новых регионов, не участвовавших в первом сезоне: Амурская область, Еврейская АО, Запорожская, Ивановская, Калининградская области, Карачаево-Черкесская Республика, Орловская область, Пермский край, республики Тыва и Хакасия, Ростовская, Смоленская, Херсонская области.
По итогам первого сезона был собран миллион рублей. Большую часть полученных средств направили на приобретение техники, мебели, спортивного и игрового инвентаря для Луганского детского дома. Оставшиеся средства направили на поддержку приюта для животных «Дай лапу».