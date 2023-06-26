Напомним, что уголовное дело возбудили по статье о призыве к вооруженному мятежу, когда в центре Ростова появились военная техника и вооруженные люди. Позже СМИ писали, что в рамках переговоров все завершилось мирно, а дело в отношении Пригожина должны были закрыть.