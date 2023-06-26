Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Напомним, что уголовное дело возбудили по статье о призыве к вооруженному мятежу, когда в центре Ростова появились военная техника и вооруженные люди. Позже СМИ писали, что в рамках переговоров все завершилось мирно, а дело в отношении Пригожина должны были закрыть.
«Уголовное дело в отношении Пригожина не прекращено», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Напомним, что сейчас в Ростове-на-Дону восстанавливают дорожное покрытие, поврежденное техникой «Вагнера».