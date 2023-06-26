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Что известно об уголовном деле Пригожина после захвата Ростова-на-Дону

26 июня 2023, 09:30
Фото: 1mi
В России еще не прекратили уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина после событий в Ростове-на-Дону, пишут СМИ.

Напомним, что уголовное дело возбудили по статье о призыве к вооруженному мятежу, когда в центре Ростова появились военная техника и вооруженные люди. Позже СМИ писали, что в рамках переговоров все завершилось мирно, а дело в отношении Пригожина должны были закрыть.

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«Уголовное дело в отношении Пригожина не прекращено», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Напомним, что сейчас в Ростове-на-Дону восстанавливают дорожное покрытие, поврежденное техникой «Вагнера».

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