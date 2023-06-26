Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
В Ростове-на-Дону вечером в понедельник, 26 июня, начался пожар в зоопарке, который распространился на площади 300 квадратных метров. Ему присвоили второй ранг сложности.
Согласно последним данным, загорелась крыша экзотариума, на месте работают четыре пожарных наряда. Животных эвакуировали в безопасные места, жертв и пострадавших нет.
В данный момент ограничено движение на улицах Зоологической и Футбольной. Водителей просят выбирать альтернативные пути.
В района зоопарка находится большое количество спецтехники, которую используют для ликвидации огня.