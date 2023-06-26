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Что происходит в охваченном пожаром зоопарке в Ростове: фоторепортаж

26 июня 2023, 16:40
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону пожар вспыхнул в зоопарке на улице Зоологической, 3. Что сейчас там происходит, в фоторепортаже корреспондента RostovGazeta.

В Ростове-на-Дону вечером в понедельник, 26 июня, начался пожар в зоопарке, который распространился на площади 300 квадратных метров. Ему присвоили второй ранг сложности.

Согласно последним данным, загорелась крыша экзотариума, на месте работают четыре пожарных наряда. Животных эвакуировали в безопасные места, жертв и пострадавших нет.

Фото: rostovgazeta.ru

В данный момент ограничено движение на улицах Зоологической и Футбольной. Водителей просят выбирать альтернативные пути.

В района зоопарка находится большое количество спецтехники, которую используют для ликвидации огня.

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