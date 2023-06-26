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Депутат Госдумы заявил об отсутствии претензий к «Вагнеру» после ситуации в Ростове

26 июня 2023, 05:03
Фото: 1MI
К участникам ЧВК «Вагнер», которые были в Ростове-на-Дону, нет никаких претензий, сообщил депутат Госдумы Андрей Картаполов.

Он рассказал изданию «Ведомости», что бойцы в Ростове выполняли приказы командования и никого не обидели из местных жителей. По его словам, у ростовчан, военнослужащих и правоохранителей нет к ним вопросов.

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«К ним отсутствуют претензии. Если у них есть желание подписать контракт с Минобороны, они его подпишут. Если не захотят, то тут каждый человек можеть выбирать свою судьбу, будет заниматься чем-то другим», — заявил Картаполов.

Напомним, что в Ростове-на-Дону восстанавливают дорожное покрытие, поврежденное техникой «Вагнера».

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