Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Он рассказал изданию «Ведомости», что бойцы в Ростове выполняли приказы командования и никого не обидели из местных жителей. По его словам, у ростовчан, военнослужащих и правоохранителей нет к ним вопросов.
«К ним отсутствуют претензии. Если у них есть желание подписать контракт с Минобороны, они его подпишут. Если не захотят, то тут каждый человек можеть выбирать свою судьбу, будет заниматься чем-то другим», — заявил Картаполов.
Напомним, что в Ростове-на-Дону восстанавливают дорожное покрытие, поврежденное техникой «Вагнера».