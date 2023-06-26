Главные новости Ростовской области 26 июня

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Губернатор Василий Голубев рассказал, что в Ростовской области контрактники и добровольцы получат единовременную выплату. Ее размер составит сто тысяч рублей. Постановление об этом уже подписано главой региона.
Однако есть нюанс — для получения денег контракт придется подписать на срок не менее года. Вместе с тем выплату смогут получить и те жители Ростовской области, которые отправились на фронт как контрактники и добровольцы полтора года назад.
Голубев заверяет, что чиновники пытаются найти все способы помочь бойцам. Однако исходить властям приходится «из возможностей бюджета».
Жители Ростова начали массово разыскивать в соцсетях бойцов «Вагнера», с которыми успели познакомиться во время пребывания «Оркестра» в городе. Посты с фотографиями добровольцев они публикуют в местных тематических сообществах.
Чаще всего бойцов разыскивают влюбленные ростовчанки. Фотографии мужчин они сопровождают подписями «Найдись. Очень милый», «Найдись. Познакомились у танка 24 июня. Понравился».
Ищут «оркестрантов» и мужчины. Многие ростовчане подружились с бойцами, поэтому не хотят терять с ними связь и планируют оказывать им поддержку.
Управление по делам ГО и ЧС Ростова рассказало об открытии пляжного сезона на Зеленом острове. Это стало возможным после получения результатов проб воды из реки Дон. Сейчас они соответствуют необходимым для безопасности требованиям.
Пляж на Зеленом острове является вторым из муниципальных пляжей, на котором разрешено купаться. Первый находится на улице Левобережной и работает с 10.00 до 20.00.
Спасатели посетовали, что популярностью у ростовчан пользуются и «дикие» пляжи. Там регулярно проводят рейды, чтобы рассказать купальщикам о всех возможных рисках.