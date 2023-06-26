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Добровольцам заплатят по 100 тысяч рублей, а ростовчанки разыскивают бойцов «Вагнера»

26 июня 2023, 14:52
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Главные новости Ростовской области 26 июня
В Ростовской области добровольцам назначили единовременную выплату в сто тысяч рублей, тем временем ростовчанки разыскивают в соцсетях бойцов ЧВК «Вагнер», а на Зеленом острове открыли пляжный сезон.

Сто тысяч рублей для добровольцев

Губернатор Василий Голубев рассказал, что в Ростовской области контрактники и добровольцы получат единовременную выплату. Ее размер составит сто тысяч рублей. Постановление об этом уже подписано главой региона.

Однако есть нюанс — для получения денег контракт придется подписать на срок не менее года. Вместе с тем выплату смогут получить и те жители Ростовской области, которые отправились на фронт как контрактники и добровольцы полтора года назад.

Голубев заверяет, что чиновники пытаются найти все способы помочь бойцам. Однако исходить властям приходится «из возможностей бюджета».

Голубев заявил о выплате донским контрактникам и добровольцам по 100 тыс рублей
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В поисках любви и дружбы

Жители Ростова начали массово разыскивать в соцсетях бойцов «Вагнера», с которыми успели познакомиться во время пребывания «Оркестра» в городе. Посты с фотографиями добровольцев они публикуют в местных тематических сообществах.

Чаще всего бойцов разыскивают влюбленные ростовчанки. Фотографии мужчин они сопровождают подписями «Найдись. Очень милый», «Найдись. Познакомились у танка 24 июня. Понравился».

Ищут «оркестрантов» и мужчины. Многие ростовчане подружились с бойцами, поэтому не хотят терять с ними связь и планируют оказывать им поддержку.

Ростовчанки массово ищут бойцов «Вагнера», с которыми познакомились в Ростове
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Пляжный сезон на Зеленом острове

Управление по делам ГО и ЧС Ростова рассказало об открытии пляжного сезона на Зеленом острове. Это стало возможным после получения результатов проб воды из реки Дон. Сейчас они соответствуют необходимым для безопасности требованиям.

Пляж на Зеленом острове является вторым из муниципальных пляжей, на котором разрешено купаться. Первый находится на улице Левобережной и работает с 10.00 до 20.00.

Спасатели посетовали, что популярностью у ростовчан пользуются и «дикие» пляжи. Там регулярно проводят рейды, чтобы рассказать купальщикам о всех возможных рисках.

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