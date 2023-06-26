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Движение по Зоологической и Футбольной ограничили из-за пожара в экзотариуме Ростова

26 июня 2023, 16:45
Фото: 1MI
Движение машин ограничили из-за пожара на территории зоопарка в Ростове
Движение машин ограничили из-за пожара на территории зоопарка в Ростове, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

На территории зоопарка в Ростове продолжают тушить пожар в помещении экзотариума. Там горит кровля. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. На месте уже работают четыре пожарных наряда.

По словам главы администрации Алексея Логвиненко, животных эвакуировали. Жертв и пострадавших нет.

В сети появилось видео пожара в зоопарке Ростова 26 июня
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Для тушения огня и прокладки рукавов принято решение ограничить движение транспорта на улицах Зоологической и Футбольной. Водителей просят искать альтернативные пути проезда.

Вместе с тем ранее сообщалось, что в пожаре в ростовском зоопарке могут погибнуть пауки, грызуны и патагонские мары.

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