Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
На территории зоопарка в Ростове продолжают тушить пожар в помещении экзотариума. Там горит кровля. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. На месте уже работают четыре пожарных наряда.
По словам главы администрации Алексея Логвиненко, животных эвакуировали. Жертв и пострадавших нет.
Для тушения огня и прокладки рукавов принято решение ограничить движение транспорта на улицах Зоологической и Футбольной. Водителей просят искать альтернативные пути проезда.
Вместе с тем ранее сообщалось, что в пожаре в ростовском зоопарке могут погибнуть пауки, грызуны и патагонские мары.