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Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Эксперты рассказали о росте вакансий в ИТ-сфере за год

26 июня 2023, 13:00
В России количество вакансий в сфере информационных технологий выросло свыше чем в два с половиной раза или на 166 процентов. Об этом рассказали эксперты сервиса «Авито Работа». Максимальный спрос зарегистрирован в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Как пишет NEWS.ru, в июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вакансий в отрасли информационных технологий выросло на сто шестьдесят шесть процентов. В этот же период спрос на аналитиков вырос в два раза или на сто восемь процентов в сравнении с прошлым годом. В том числе увеличилось количество вакансий на аналитиков с частичной занятостью.

Второе место по росту количества вакансий в отрасли у специалистов техподержки — увеличение составило восемьдесят восемь процентов. Почти также вырос спрос на специалистов SMM и SEO — на восемьдесят четыре процента.

Заработная плата у аналитиков в текущем году тоже выросла на двадцать три процента. Средний оклад, на который могут претендовать специалисты данной сферы в июне текущего года составляет 46 775 рублей. При этом пиковые значения могут достигать 300 тысяч рублей и более.

На треть выросла и соискательная активность на позиции аналитика: за год соискатели стали на тридцать один процент чаще откликаться на вакансию по этой специальности. Аналитика охватывает различные направления, наиболее популярными являются бизнес- и маркетинговая аналитика.

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