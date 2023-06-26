Эксперты рассказали о росте вакансий в ИТ-сфере за год

Как пишет NEWS.ru, в июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вакансий в отрасли информационных технологий выросло на сто шестьдесят шесть процентов. В этот же период спрос на аналитиков вырос в два раза или на сто восемь процентов в сравнении с прошлым годом. В том числе увеличилось количество вакансий на аналитиков с частичной занятостью.