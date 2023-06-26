Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Проживающая в Новошахтинске девушка пропала еще 17 июня, никакой информации о ее местоположении нет. Ее рост составляет 1,65 метра, она худощавого телосложения, у нее светло-русые волосы.
На пропавшей были надеты спортивная кофта, черный топ, черные велосипедки и сланцы. Поисковики уточнили, что девушка может находиться в любом городе.
Всех, у кого есть информация о несовершеннолетней, просят звонить по номеру 112.
Ранее стало известно, что в Ростове ищут 11-летнего мальчика, пропавшего на выходных.