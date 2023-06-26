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Еще один ребенок пропал в Ростовской области в июне

26 июня 2023, 10:47
Фото: 1mi
В Ростовской области разыскивают 14-летнюю девушку, которая не вернулась домой, сообщает в соцсетях поисковое сообщество добровольцев «Юг».

Проживающая в Новошахтинске девушка пропала еще 17 июня, никакой информации о ее местоположении нет. Ее рост составляет 1,65 метра, она худощавого телосложения, у нее светло-русые волосы.

На пропавшей были надеты спортивная кофта, черный топ, черные велосипедки и сланцы. Поисковики уточнили, что девушка может находиться в любом городе.

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Всех, у кого есть информация о несовершеннолетней, просят звонить по номеру 112.

Ранее стало известно, что в Ростове ищут 11-летнего мальчика, пропавшего на выходных.

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