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Евгений Пригожин остается под следствием по делу о мятеже в Ростове

26 июня 2023, 07:52
Фото: 1MI
Евгений Пригожин остается под следствием по делу о мятеже в Ростове
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин все еще остается под следствием из-за уголовного дела, открытого из-за мятежа в Ростове, об этом сообщили СМИ.

Напомним, на минувших выходных в Ростов прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным. Их действия оценили как мятеж, а потому на основателя ЧВК «Вагнер» завели уголовное дело, однако после завершения конфликта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что оно будет закрыто.

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Однако утром понедельника, 26 июня, порталу «Ъ» стало известно, что дело до сих пор не прекратили, а расследованием продолжает заниматься следователь СУ ФСБ России. В издании уточняются, что для принятия решения о прекращении дела о мятеже прошло еще недостаточно времени.

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