Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Напомним, на минувших выходных в Ростов прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным. Их действия оценили как мятеж, а потому на основателя ЧВК «Вагнер» завели уголовное дело, однако после завершения конфликта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что оно будет закрыто.
Однако утром понедельника, 26 июня, порталу «Ъ» стало известно, что дело до сих пор не прекратили, а расследованием продолжает заниматься следователь СУ ФСБ России. В издании уточняются, что для принятия решения о прекращении дела о мятеже прошло еще недостаточно времени.