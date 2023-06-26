Напомним, на минувших выходных в Ростов прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным. Их действия оценили как мятеж, а потому на основателя ЧВК «Вагнер» завели уголовное дело, однако после завершения конфликта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что оно будет закрыто.