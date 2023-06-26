Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
По словам Пригожина, марш длился сутки и за это время бойцы прошли 780 километров, никто из них не погиб. Он добавил, что за этот период были обезврежены все военные объекты по дороге.
«Целью похода было не допустить уничтожение ЧВК „Вагнер“ и привлечь к ответственности лиц, которые совершили огромное количество ошибок во время СВО. Мы не дошли около 200 километров до Москвы», — заявил Пригожин.
Он добавил, что далее могло быть пролито много крови и поэтому посчитали достаточной демонстрацию того, что ЧВК собирались сделать. Пригожин добавил, что никто не хотел свергать власть в стране, а пытались показать протест.
Что происходило в Ростове 24 июня читайте в сюжете RostovGazeta.