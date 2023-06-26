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Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин назвал поход на Ростов и Москву демонстрацией силы

26 июня 2023, 15:12
Фото: 1mi
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что во время прошедшего марша одна из колонн направилась в Ростов, а вторая — на Москву, говорится в его Telegram-канале.

По словам Пригожина, марш длился сутки и за это время бойцы прошли 780 километров, никто из них не погиб. Он добавил, что за этот период были обезврежены все военные объекты по дороге.

«Целью похода было не допустить уничтожение ЧВК „Вагнер“ и привлечь к ответственности лиц, которые совершили огромное количество ошибок во время СВО. Мы не дошли около 200 километров до Москвы», — заявил Пригожин.

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Он добавил, что далее могло быть пролито много крови и поэтому посчитали достаточной демонстрацию того, что ЧВК собирались сделать. Пригожин добавил, что никто не хотел свергать власть в стране, а пытались показать протест.

Что происходило в Ростове 24 июня читайте в сюжете RostovGazeta.

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