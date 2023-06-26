rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Изображение материала

Голубев заявил о выплате донским контрактникам и добровольцам по 100 тыс рублей

26 июня 2023, 08:46
Фото: 1MI
Власти Ростовской области выделят контрактникам и добровольцам по 100 тысяч рублей
В Ростовской области контрактники и добровольцы получат единовременную денежную выплату 100 тысяч рублей, об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

В понедельник, 26 июня, губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что подписал документ с постановлением о выплате денежных средств контрактникам и добровольцам. Все они получат по 100 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты.

Ростовский бренд Gloria Jeans выплатит по миллиону сотрудникам компании
Узнать подробнее

Для того, чтобы получить деньги, военнослужащим необходимо подписать контракт на срок не менее года. При этом получателями единовременной выплаты смогут стать не только «новобранцы», но и те жители Ростовской области, что отправились в зону СВО почти 1,5 года назад. Вскоре текст постановления появится на портале правительства.

«Сразу предупрежу возможные вопросы по разнице в размере выплаты. Исходили из возможностей бюджета», — объяснил разницу с прошлогодними выплатами Василий Голубев, добавив, что власти продолжат искать способ помочь бойцам.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают военные за один день в зоне СВО.

Читайте также:
Какие выплаты и льготы положены учителям Ростова и Ростовской областиВласти Батайска назвали размер выплат жертвам обрушения трибун на Гребном каналеЖитель Ростовской области, испортивший баннер с участником СВО, выплатит 800 тыс руб
#Происшествие#Спецоперация#18+#Военнослужащие#Помощь военнослужащим#Социальные выплаты#Выплаты мобилизованным#Выплаты контрактникам#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Касается каждого#Ростовская область#Надежда Пустяк
Подпишитесь
Мятеж Пригожина в Ростове-на-Дону застал врасплох все американское ЦРУ
Сегодня, 09:55
«Тачанка» и «Ростовчанка»: скульптор Анатолий Скнарин, создавший символы Ростова
Сегодня, 10:58
По М-4 «Дон» из Ростова на Москву растянулась огромная пробка 26 июня
Сегодня, 09:29
Юрист объяснил ростовчанам, как говорить по телефону, не опасаясь кражи денег
Сегодня, 09:31
Представители УК украли 30 млн рублей у жителей в Ростовской области
Сегодня, 10:19