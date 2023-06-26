Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
В понедельник, 26 июня, губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что подписал документ с постановлением о выплате денежных средств контрактникам и добровольцам. Все они получат по 100 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты.
Для того, чтобы получить деньги, военнослужащим необходимо подписать контракт на срок не менее года. При этом получателями единовременной выплаты смогут стать не только «новобранцы», но и те жители Ростовской области, что отправились в зону СВО почти 1,5 года назад. Вскоре текст постановления появится на портале правительства.
«Сразу предупрежу возможные вопросы по разнице в размере выплаты. Исходили из возможностей бюджета», — объяснил разницу с прошлогодними выплатами Василий Голубев, добавив, что власти продолжат искать способ помочь бойцам.
Ранее стало известно, сколько зарабатывают военные за один день в зоне СВО.