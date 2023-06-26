Для того, чтобы получить деньги, военнослужащим необходимо подписать контракт на срок не менее года. При этом получателями единовременной выплаты смогут стать не только «новобранцы», но и те жители Ростовской области, что отправились в зону СВО почти 1,5 года назад. Вскоре текст постановления появится на портале правительства.