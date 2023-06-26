Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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В данный момент на улице Каширской ведутся работы по замене участка трубопровода. Изначально проект хотели реализовать в следующем году, но приступили к нему сейчас из-за выявленных дефектов.
«Это позволит снизить аварийность в Западном жилом массиве и увеличить надежность теплоснабжения потребителей в отопительный период», — прокомментировали в компании.
Работы осложняются тем, что в этой зону находится трансформаторная подстанция. Они должны завершиться к вечеру 27 июня, после чего горячая вода вернется в квартиры ростовчан.
Ранее стало известно, что власти запретят отключать горячую воду в Ростовской области дольше чем на 14 дней