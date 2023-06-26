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Горячую воду в части Ростова-на-Дону включат не ранее 27 июня

26 июня 2023, 05:49
Фото: 1mi
Часть домов в Ростове-на-Дону получит горячую воду не ранее 27 июня, сообщают «Ростовские тепловые сети».

В данный момент на улице Каширской ведутся работы по замене участка трубопровода. Изначально проект хотели реализовать в следующем году, но приступили к нему сейчас из-за выявленных дефектов.

«Это позволит снизить аварийность в Западном жилом массиве и увеличить надежность теплоснабжения потребителей в отопительный период», — прокомментировали в компании.

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Работы осложняются тем, что в этой зону находится трансформаторная подстанция. Они должны завершиться к вечеру 27 июня, после чего горячая вода вернется в квартиры ростовчан.

Ранее стало известно, что власти запретят отключать горячую воду в Ростовской области дольше чем на 14 дней

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