Куда пойти летним вечером в Ростове

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Различные мероприятия Open-air, летние кинотеатры и выставки также ждут гостей. RostovGazeta собрала самые долгожданные события этого лета и спешит поделиться с вами. Советуем дочитать наш текст до конца, мы приготовили для вас «экономный» лайфхак.
На протяжении всего лета ростовчане смогут побывать на десятках концертов, которые пройдут в различных клубах города. Ранее можно было бы с удовольствием посетить открытую площадку Rostov Roof Live — известную многим горожанам, по концертам на крыше одной из выставочных галерей, но ее закрыли до окончания СВО.
Как пояснили в администрации Rostov Roof Live, подобные меры связаны с запретом массовых зрелищных мероприятий в области, поэтому все запланированные выступления будут перенесены в другое место, так что поводов для отчаяния и грусти нет. А если кто-то уже успел приобрести билеты на ближайщие концерты «Арии» или Линды, то просто следите за новостями. Скорее всего, концерт состоится в другом месте. Вполне может быть и в КСК «Экспресс».
Кстати, там в конце текущего месяца выступит одна из главных женщин русского рока — Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы». Цена бтилета колеблется от 2500 до 9000 рублей. Самые дешевые продаются на места на танцполе, а самые дорогие — рядом со сценой. Если поторопиться, то можно успеть приобрести билет на эту рок-группу, ибо дешевые билеты, согласно данным сайта по их продаже, разлетаются с бешеной скоростью.
Но летние концерты не ограничиваются закрытой крышей или КСК «Экспресс». Как всегда ростовчан ждет ДК «Ростсельмаш», который также приготовил обширную концертную программу и один из старейших музыкальных клубов Ростова-на-Дону «Embargo». Кстати, именно в последнем этим летом можно будет услышать новые хиты от современных отечественных исполнителей, таких как OG Buda, Zivert и других.
Цена на билеты будет соответствующая — от 1 до 18 тысяч, в зависимости от имени исполнителя и мест. А в середине лета там пройдет, атмосферный фестиваль электронной музыки Trip 2023. На территории разместится 4 танцевальные арены: Main, Space, Forest и Pyramid, будут работать фудкорты, спортивные арены и зоны бассейна. Так что не пропустите.
Не отстают от концертных залов и ростовские кинотеатры. Этим летом, несмотря на все сложности, ростовчан и гостей города ожидает несколько новых премьер, одна из них «Он — это пуля». Это история детектива отдела нравов, который борется с сектой сатанистов, чтобы спасти похищенную дочь. Главную роль в фильме исполнил любимец публики по сериалу «Игра престолов» Николай Костер-Вальдау. Кроме того, в июле ростовчан ожидает и другое интересное событие из мира кино. Один из ростовских кинотеатров вспомнит классику и покажет на большом экране один из самых загадочных фильмов столетия — «Твин Пикс: Сквозь огонь» от режиссера Дэвида Линча.
Не забудут кинотеатры и про маленьких ростовчан. Для них также приготовлена особая программа, среди которых новый красочный мультик «Человек-паук: Паутина вселенных». Юные зрители снова окажутся в мультивселенной человека-паука и станут свидетелями новой схватки людей-пауков с могущественным злодеем.
До начала августа текущего года «МегаМаг» предлагает погрузиться в мир виртуальной реальности, которая теперь стала доступна каждому. Здесь оживут изображения, а посетители окажутся внутри игр и сами станут их героями. Такое разнообразие виртуального контента на одной площадке в городе представлено впервые. Вход стоит 450 рублей, а выставка будет интересна не только детям, но и взрослым.
Там же вы можете посетить и другое мероприятие — выставку бабочек. Множество крылатых красавиц со всех уголков планеты перенесут посетителей в тропический рай.
Обладатели Пушкинской карты смогут посетить театры и филармонию. Ростовский музыкальный театр представит постановку сочинения Александра Грина «Алые паруса». Это далеко не буквальная инсценировка, а, скорее, оригинальная интерпретация, выполненная с высочайшим уважением к авторскому оригиналу. Но главное, в мюзикле сохранена центральная идея повести — вера в свою мечту.
В филармонии в настоящее время проходит музыкальный фестиваль «Мост», он продолжит свою работу еще несколько дней, так что всем желающим стоит поторопиться.
Кстати в конце месяца в ростовской филармонии выступит эстрадно-джазовый оркестр имеми Кима Назаретова, так что всем любителям джаза стоит уже задуматься о покупке билетов, цена на которые колеблется от 500 до 1500 рублей.
Ну и какое лето без прогулок или походов на пляж, особенно когда ростовские улицы утопают в зелени. В этом году официально в городе работает всего два пляжа: на Зеленом острове и в парке Левобережном.
Однако как успеть во все эти вышеперечисленные места, учитывая, что находятся они достаточно далеко друг от друга. Мы знаем ответ и спешим поделиться с вами секретом, причем не только экономии вашего времени, но и денег.
Если вы будете передвигаться по городу на своем автомобиле, то будьте готовы к городским пробкам, которые не только украдут ваше время, но и могут испортить настроение. Лучше воспользуйтесь велосипедом, самокатом или городским транспортом. Тем более, что до конца сентября проезд в общественном транспорте города Ростова подешевел на 8 рублей, правда не для всех.
В Ростовской области до 30 сентября действует выгодное предложение на проезд в общественном транспорте. Чтобы оплатить поездку со скидкой в 8 рублей в автобусах, троллейбусах и трамваях, нужно предварительно загрузить карту «Мир» в один из мобильных платежных сервисов. Это может быть Mir Pay или Samsung Pay. Они доступны для установки на телефоны Android. Как только вы поднесете смартфон к терминалу, предварительно загрузив в приложение карту «Мир», скидка применится автоматически. В этом случае проезд в автобусе будет стоить 22 рубля, а в троллейбусе и трамвае — 20 рублей.
Подобные методы не только предоставят жителям и гостям региона выгодные предложения на поездки в городском транспорте, но и упростят использование безналичной системы оплаты, для работы которой, наличие интернета не обязательно. Ведь Pay-приложения с функцией бесконтактной оплаты NFC, работают и так.
Ростовская область уже не первый год входит в тройку регионов России, где безналичная оплата в общественном транспорте все чаще заменяет расчет наличными, а опыт предыдущих лет показывает, что в тот же Mir Pay можно добавить карты более, чем 150 российских банков, включая самые крупные.