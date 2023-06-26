Куда пойти летним вечером в Ростове

Не отстают от концертных залов и ростовские кинотеатры. Этим летом, несмотря на все сложности, ростовчан и гостей города ожидает несколько новых премьер, одна из них «Он — это пуля». Это история детектива отдела нравов, который борется с сектой сатанистов, чтобы спасти похищенную дочь. Главную роль в фильме исполнил любимец публики по сериалу «Игра престолов» Николай Костер-Вальдау. Кроме того, в июле ростовчан ожидает и другое интересное событие из мира кино. Один из ростовских кинотеатров вспомнит классику и покажет на большом экране один из самых загадочных фильмов столетия — «Твин Пикс: Сквозь огонь» от режиссера Дэвида Линча.