Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
В понедельник, 26 июня, в Ростове и Батайске начался сильный дождь, из-за которого ливневки перестают справляться со своей задачей. Причем Батайск не так давно сталкивался с подтоплениями и только недавно город от них отошел, когда на улицах все подсохло.
Но начавшийся ливень снова стал топить дороги и тротуары. Согласно прогнозам, дождливая погода в городе будет сохраняться и во вторник, 27 числа.
«Пусть лучше ливень, чем духота и жара. Устал от жаркого лета уже, пусть будет дождь каждый день», — пишут пользователи в комментариях.
Ранее жители Батайска вышли на пикеты из-за затопленных улиц в городе. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.