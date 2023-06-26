В понедельник, 26 июня, в Ростове и Батайске начался сильный дождь, из-за которого ливневки перестают справляться со своей задачей. Причем Батайск не так давно сталкивался с подтоплениями и только недавно город от них отошел, когда на улицах все подсохло.