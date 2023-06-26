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Ливень затопил Батайск днем 26 июня

26 июня 2023, 12:43
Фото: 1mi
В Батайске начался ливень, который подтопил часть территорий, сообщает корреспондент RostovGazeta.

В понедельник, 26 июня, в Ростове и Батайске начался сильный дождь, из-за которого ливневки перестают справляться со своей задачей. Причем Батайск не так давно сталкивался с подтоплениями и только недавно город от них отошел, когда на улицах все подсохло.

Но начавшийся ливень снова стал топить дороги и тротуары. Согласно прогнозам, дождливая погода в городе будет сохраняться и во вторник, 27 числа.

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«Пусть лучше ливень, чем духота и жара. Устал от жаркого лета уже, пусть будет дождь каждый день», — пишут пользователи в комментариях.

Ранее жители Батайска вышли на пикеты из-за затопленных улиц в городе. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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