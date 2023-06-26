Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Жители Ростова сообщают о мощном ливне в городе. Местами он сопровождается градом размером с горох, раскатами грома и молнией. На бушевание непогоды жалуются жители Западного, Сельмаша и Александровки.
Дождь в городе ориентировочно будет идти еще час. Температура воздуха при этом также остается достаточно высокой — в среднем +27 градусов.
Ранее МЧС объявляло штормовое предупреждение в Ростовской области до 27 июня. В регионе ждут ливни, град и усиление ветра до 23 метров в секунду.