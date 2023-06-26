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Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

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Мощный ливень с градом обрушились на Ростов днем 26 июня

26 июня 2023, 12:24
Фото: 1MI
В Ростове начался сильный ливень, сопровождаемый градом
В Ростове начался сильный ливень, сопровождаемый градом днем 26 июня, сообщают горожане.

Жители Ростова сообщают о мощном ливне в городе. Местами он сопровождается градом размером с горох, раскатами грома и молнией. На бушевание непогоды жалуются жители Западного, Сельмаша и Александровки.

В Ростове начался сильный ливень, сопровождаемый градом
Видео: 1MI
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Дождь в городе ориентировочно будет идти еще час. Температура воздуха при этом также остается достаточно высокой — в среднем +27 градусов.

Ранее МЧС объявляло штормовое предупреждение в Ростовской области до 27 июня. В регионе ждут ливни, град и усиление ветра до 23 метров в секунду.

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