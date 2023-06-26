Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Напомним, что на выходных в Ростове на улицах появились военная техника и люди с оружием. А в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбудили уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу.
В результате прошли переговоры и ситуацию удалось разрешить мирно. Все бойцы «Вагнера» отправились в свои полевые лагеря.
Теперь «Южный федеральный» со ссылкой на CNN написал, что руководство ЦРУ оказалось застигнуто врасплох из-за случившегося. Говорится, что эти события стали полной неожиданностью для американской разведки.
«Даже опытные американские разведчики, следящие за развитием ситуации в РФ, оказались ошеломлены поведением представителей ЧВК „Вагнер“, — сказано в сообщении.