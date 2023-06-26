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Мятеж Пригожина в Ростове-на-Дону застал врасплох все американское ЦРУ

26 июня 2023, 09:55
Фото: 1mi
Руководство ЦРУ оказались застигнуто врасплох из-за событий, которые произошли на выходных в Ростове-на-Дону, сообщают СМИ.

Напомним, что на выходных в Ростове на улицах появились военная техника и люди с оружием. А в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбудили уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу.

В результате прошли переговоры и ситуацию удалось разрешить мирно. Все бойцы «Вагнера» отправились в свои полевые лагеря.

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Теперь «Южный федеральный» со ссылкой на CNN написал, что руководство ЦРУ оказалось застигнуто врасплох из-за случившегося. Говорится, что эти события стали полной неожиданностью для американской разведки.

«Даже опытные американские разведчики, следящие за развитием ситуации в РФ, оказались ошеломлены поведением представителей ЧВК „Вагнер“, — сказано в сообщении.

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