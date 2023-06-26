Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Пожар произошел на территории ростовского зоопарка. Он находится на Военведе на улице Зоологической, 3. По неподтвержденной пока информации, загорелась крыша находящегося на территории зоопарка музея. Он был открыт 12 июня.
Сейчас площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Готовится перекрытие Зоологической улицы. Животных эвакуируют.
Обстановка на месте происшествия уточняется.
Напомним, музей зоопарка открыли меньше месяца назад в День России. Там находятся уникальные материалы о работе ростовского зоопарка и кружка юннатов в послевоенные годы.