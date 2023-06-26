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На территории зоопарка в Ростове могла загореться крыша музея, открытого 12 июня

26 июня 2023, 16:22
Фото: 1MI
На территории зоопарка в Ростове произошел крупный пожар
На территории зоопарка в Ростове произошел крупный пожар, сообщили в МЧС.

Пожар произошел на территории ростовского зоопарка. Он находится на Военведе на улице Зоологической, 3. По неподтвержденной пока информации, загорелась крыша находящегося на территории зоопарка музея. Он был открыт 12 июня.

Сейчас площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Готовится перекрытие Зоологической улицы. Животных эвакуируют.

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Обстановка на месте происшествия уточняется.

Напомним, музей зоопарка открыли меньше месяца назад в День России. Там находятся уникальные материалы о работе ростовского зоопарка и кружка юннатов в послевоенные годы.

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