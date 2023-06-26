Он добавил, что основные работы по подготовке соответствующей инфраструктуры нужно завершить в этом году. Стало также известно, что в регионе восстановили причалы в населенных пунктах Романовской, Константиновске, Кочетковской, и Семикаракорске. Сейчас идет процесс оформления необходимых документов.