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Новые плавучие причалы установят в Ростовской области

26 июня 2023, 11:33
Фото: 1mi
В Ростовской области рассматривается вопрос установки трех плавучих причалов, сообщили в правительстве региона.

Причалы могут появиться в станицах Багаевской, Кочетковской и хуторе Пухляковском. Реализация этого проекта позволит расширить сеть водного транспорта.

«Нужно обратиться внимание на восстановление причальной инфраструктуры. Она позволит сделать водные перевозки востребованными у людей», — рассказал глава Минтранспорта Владимир Окунев.

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Он добавил, что основные работы по подготовке соответствующей инфраструктуры нужно завершить в этом году. Стало также известно, что в регионе восстановили причалы в населенных пунктах Романовской, Константиновске, Кочетковской, и Семикаракорске. Сейчас идет процесс оформления необходимых документов.

Ранее стало известно, что в Ростове на проект капремонта пассажирских причалов потратят 14,6 миллиона рублей.

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