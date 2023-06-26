Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Причалы могут появиться в станицах Багаевской, Кочетковской и хуторе Пухляковском. Реализация этого проекта позволит расширить сеть водного транспорта.
«Нужно обратиться внимание на восстановление причальной инфраструктуры. Она позволит сделать водные перевозки востребованными у людей», — рассказал глава Минтранспорта Владимир Окунев.
Он добавил, что основные работы по подготовке соответствующей инфраструктуры нужно завершить в этом году. Стало также известно, что в регионе восстановили причалы в населенных пунктах Романовской, Константиновске, Кочетковской, и Семикаракорске. Сейчас идет процесс оформления необходимых документов.
Ранее стало известно, что в Ростове на проект капремонта пассажирских причалов потратят 14,6 миллиона рублей.