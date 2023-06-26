Новый автовокзал в Ростове-на-Дону назовут «Центральным»

Posted 26 июня 2023, 13:33
Published 26 июня 2023, 13:33
Modified 26 июня 2023, 13:57
Updated 26 июня 2023, 13:57
Канал опубликовал документ от Минтранспорта региона, в котором сказано, что решение о наименовании комплекса принимает компания «Группа Агроком», занимающаяся реализацией крупного проекта. Говорится, что эти вопросы не входят в компетенцию министерства.
О том, что он получит название «Центральный», ранее говорили в правительстве региона.
Напомним, что площадь нового комплекса составит пять тысяч квадратных метров. Он необходим для того, чтобы связать в единую сеть общественный транспорт в Ростове.
Здание автовокзала будет иметь два этажа, на первом из которых появятся специальные зоны для пассажиров.