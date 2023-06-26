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Posted 26 июня 2023, 13:33

Published 26 июня 2023, 13:33

Modified 26 июня 2023, 13:57

Updated 26 июня 2023, 13:57

Новый автовокзал в Ростове-на-Дону назовут «Центральным»

Новый автовокзал в Ростове-на-Дону назовут «Центральным»

26 июня 2023, 13:33
Фото: 1MI.
В Ростове-на-Дону строящийся автовокзал на территории старого аэропорта получит название «Центральный», говорится в Telegram-канале «Урбанистика».

Канал опубликовал документ от Минтранспорта региона, в котором сказано, что решение о наименовании комплекса принимает компания «Группа Агроком», занимающаяся реализацией крупного проекта. Говорится, что эти вопросы не входят в компетенцию министерства.

О том, что он получит название «Центральный», ранее говорили в правительстве региона.

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Напомним, что площадь нового комплекса составит пять тысяч квадратных метров. Он необходим для того, чтобы связать в единую сеть общественный транспорт в Ростове.

Здание автовокзала будет иметь два этажа, на первом из которых появятся специальные зоны для пассажиров.

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