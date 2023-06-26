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Пляж на Зеленом острове в Ростове-на-Дону стал доступен для купания

26 июня 2023, 11:53
Фото: 1mi
Пляж на Зеленом острове в Ростове-на-Дону стал доступен для купания
В Ростове-на-Дону в понедельник, 26 июня, открыли для отдыха людей пляж на Зеленом острове, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС города.

Открытие пляжа стало возможно после получения результатов проб воды из реки Дон. По информации Donnews, они соответствуют необходимым требованиям.

Напомним, что до этого для ростовчан был доступен только один муниципальный пляж, который находится на улице Левобережной. Он работает ежедневно с 10 до 20 часов.

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В управлении рассказали, что популярностью у горожан пользуются «дикие» пляжи. Здесь регулярно проводятся рейды и местным жителям рассказывают обо всех рисках.

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