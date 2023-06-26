Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Открытие пляжа стало возможно после получения результатов проб воды из реки Дон. По информации Donnews, они соответствуют необходимым требованиям.
Напомним, что до этого для ростовчан был доступен только один муниципальный пляж, который находится на улице Левобережной. Он работает ежедневно с 10 до 20 часов.
В управлении рассказали, что популярностью у горожан пользуются «дикие» пляжи. Здесь регулярно проводятся рейды и местным жителям рассказывают обо всех рисках.
Ранее ростовский спасатель Белков объяснил, как не утонуть в водоемах в Ростовской области