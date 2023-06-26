В понедельник, 26 июня, на участке между 932-м и 939-м километрами трассы М-4 «Дон» у Каменска-Шахтинского собралась огромная пробка. Согласно сообщениям из соцсетей, на трассе скопились десятки грузовых и легковых автомобилей, вереница которых растянулась от Богдановского сельского поселения до моста через Северский Донец в московском направлении.