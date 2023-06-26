Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В понедельник, 26 июня, на участке между 932-м и 939-м километрами трассы М-4 «Дон» у Каменска-Шахтинского собралась огромная пробка. Согласно сообщениям из соцсетей, на трассе скопились десятки грузовых и легковых автомобилей, вереница которых растянулась от Богдановского сельского поселения до моста через Северский Донец в московском направлении.
В настоящий момент затор продолжает расти, для проезда участка протяженностью семь километров потребуется не менее часа, объезд через Е260, улицу Танкистов и Героев Пионеров в Каменске-Шахтинском займет всего 28 минут при расстоянии в 15 километров.
Наиболее вероятной причиной затора стали ремонтные работы перед мостом, где на минувших выходных стояло заграждение из БТР.