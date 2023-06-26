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По М-4 «Дон» из Ростова на Москву растянулась огромная пробка 26 июня

26 июня 2023, 09:29
Фото: 1MI
По М-4 «Дон» из Ростова на Москву растянулась огромная пробка 26 июня
Под Каменском-Шахтинским на М-4 «Дон» собралась пробка протяженностью более семи километров, информация об этом появилась в сервисе «Яндекс. Карты».

В понедельник, 26 июня, на участке между 932-м и 939-м километрами трассы М-4 «Дон» у Каменска-Шахтинского собралась огромная пробка. Согласно сообщениям из соцсетей, на трассе скопились десятки грузовых и легковых автомобилей, вереница которых растянулась от Богдановского сельского поселения до моста через Северский Донец в московском направлении.

В настоящий момент затор продолжает расти, для проезда участка протяженностью семь километров потребуется не менее часа, объезд через Е260, улицу Танкистов и Героев Пионеров в Каменске-Шахтинском займет всего 28 минут при расстоянии в 15 километров.

Фото: Яндекс. Карты

Наиболее вероятной причиной затора стали ремонтные работы перед мостом, где на минувших выходных стояло заграждение из БТР.

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