Политолог Гусий заявил, что бы произошло в случае захвата ЧВК «Вагнер» Краснодара

Эксперт заявил, что кубанская столица не является центром федерального округа, а значит не несет политической нагрузки. Кроме того, в Краснодаре нет каких-либо целей для «оркестрантов», как это было в Ростове. Поэтому мятеж Евгения Пригожина и его бойцов в любом случае обошел бы город стороной.