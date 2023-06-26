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Политолог Гусий заявил, что бы произошло в случае захвата ЧВК «Вагнер» Краснодара

26 июня 2023, 18:58
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
В отличие от Ростова в Краснодаре не было каких-либо целей для «музыкантов», поэтому подразделения ЧВК не стали бы заходить в город, сообщил краснодарский политолог Андрей Гусий.

Эксперт заявил, что кубанская столица не является центром федерального округа, а значит не несет политической нагрузки. Кроме того, в Краснодаре нет каких-либо целей для «оркестрантов», как это было в Ростове. Поэтому мятеж Евгения Пригожина и его бойцов в любом случае обошел бы город стороной.

Политолог также высказался о реакции региональных кубанских депутатов и чиновников на развернувшиеся в Ростове события. По его мнению, народные избранники опозорились из-за своего молчания. Они оперативно не предоставили населению официальную информацию о происходящем, тем самым создав ощущение, что они «находятся в своем собственном мире».

Ранее ростовчане рассказали, как прошел день с ЧВК «Вагнер» в штабе ЮВО.

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#ЧВК "Вагнер"#Краснодар#Мятеж#Евгений Пригожин
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