Политолог Гусий заявил, что бы произошло в случае захвата ЧВК «Вагнер» Краснодара

Posted Сегодня, 18:58
Published Сегодня, 18:58
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Updated Сегодня, 19:00
Эксперт заявил, что кубанская столица не является центром федерального округа, а значит не несет политической нагрузки. Кроме того, в Краснодаре нет каких-либо целей для «оркестрантов», как это было в Ростове. Поэтому мятеж Евгения Пригожина и его бойцов в любом случае обошел бы город стороной.
Политолог также высказался о реакции региональных кубанских депутатов и чиновников на развернувшиеся в Ростове события. По его мнению, народные избранники опозорились из-за своего молчания. Они оперативно не предоставили населению официальную информацию о происходящем, тем самым создав ощущение, что они «находятся в своем собственном мире».
Ранее ростовчане рассказали, как прошел день с ЧВК «Вагнер» в штабе ЮВО.