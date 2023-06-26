Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Суд в Ростовской области вынес приговор бывшему начальнику отделения ОЭБиПК УМВД России по Таганроге. Его признали виновным в предложении посредничества при передаче взятки.
В апреле прошлого года полицейский узнал о проведении проверки по факту получения взяток заместителем главного врача ростовского онкодиспансера. Сотрудник МВД предложил медику себя в качестве посредника в получении и передаче взятки в размере 40 миллионов рублей. За эту сумму полицейский пообещал повлиять на следствие и возбудить уголовное дело в отношении замглавного врача по более мягкой статье. Однако действия сотрудника МВД были вовремя пресечены.
Суд отправил его в колонию на срок в виде пяти лет. Также в течение пяти лет он не имеет права занимать какие-либо должности в органах государственной службы.
Ранее осудили и саму заместительницу главного врача ростовского онкодиспансера. Ее признали виновной в коррупционных преступлениях и отправили в тюрьму на четыре года.