В апреле прошлого года полицейский узнал о проведении проверки по факту получения взяток заместителем главного врача ростовского онкодиспансера. Сотрудник МВД предложил медику себя в качестве посредника в получении и передаче взятки в размере 40 миллионов рублей. За эту сумму полицейский пообещал повлиять на следствие и возбудить уголовное дело в отношении замглавного врача по более мягкой статье. Однако действия сотрудника МВД были вовремя пресечены.