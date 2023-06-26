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Полицейского осудили за передачу взятки в 40 млн по делу ростовского онкодиспансера

26 июня 2023, 13:50
Фото: 1MI
Бывшего сотрудника полиции в Ростовской области признали виновным в передаче взятки
Бывшего сотрудника полиции в Ростовской области признали виновным в передаче взятки, сообщили в Следкоме.

Суд в Ростовской области вынес приговор бывшему начальнику отделения ОЭБиПК УМВД России по Таганроге. Его признали виновным в предложении посредничества при передаче взятки.

В апреле прошлого года полицейский узнал о проведении проверки по факту получения взяток заместителем главного врача ростовского онкодиспансера. Сотрудник МВД предложил медику себя в качестве посредника в получении и передаче взятки в размере 40 миллионов рублей. За эту сумму полицейский пообещал повлиять на следствие и возбудить уголовное дело в отношении замглавного врача по более мягкой статье. Однако действия сотрудника МВД были вовремя пресечены.

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Суд отправил его в колонию на срок в виде пяти лет. Также в течение пяти лет он не имеет права занимать какие-либо должности в органах государственной службы.

Ранее осудили и саму заместительницу главного врача ростовского онкодиспансера. Ее признали виновной в коррупционных преступлениях и отправили в тюрьму на четыре года.

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