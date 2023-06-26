Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Крупный пожар произошел на территории ростовского зоопарка. Там, по неподтвержденным данным, горит здание экзотариума. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Дым от пожара стремительно распространяется по микрорайону Военвед.
Сейчас на месте работают 48 спасателей и 17 единиц техники. Проводится эвакуация животных. Пожару присвоен второй ранг опасности.
В МЧС заверяют, что угрозы распространения огня нет.
Информация о происшествии уточняется.
Напомним, музей зоопарка был открыт в День России, 12 июня. Там представлены уникальные материалы о работе ростовского зоопарка и кружка юннатов в послевоенные годы.