rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:27

Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

Изображение материала

Появились первые видео горящего музея зоопарка в Ростове

26 июня 2023, 16:27
Фото: 1MI
Пожар охватил здание музея на территории ростовского зоопарка
Пожар охватил здание музея на территории ростовского зоопарка, рассказали в МЧС.

Крупный пожар произошел на территории ростовского зоопарка. Там, по неподтвержденным данным, горит здание экзотариума. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Дым от пожара стремительно распространяется по микрорайону Военвед.

Пожар охватил здание музея на территории ростовского зоопарка
Видео: 1MI

Сейчас на месте работают 48 спасателей и 17 единиц техники. Проводится эвакуация животных. Пожару присвоен второй ранг опасности.

В МЧС заверяют, что угрозы распространения огня нет.

Информация о происшествии уточняется.

Напомним, музей зоопарка был открыт в День России, 12 июня. Там представлены уникальные материалы о работе ростовского зоопарка и кружка юннатов в послевоенные годы.

Читайте также:
В Ростове из-за сильного пожара в зоопарке эвакуируют животных и людейВ сети появилось видео пожара в зоопарке Ростова 26 июняБудет эвакуация животных: в Ростове перекроют Зоологическую из-за пожара в зоопарке
#Алина Заярная#Происшествие#Пожар#МЧС России по Ростовской области#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Город#Пожар в зоопарке в Ростове 26 июня#Пожар в зоопарке#Пожар в зоопарке Ростова#Видео
Подпишитесь
Зоопарк загорелся в Ростове-на-Дону вечером 26 июня
Сегодня, 16:06
В сети появилось видео пожара в зоопарке Ростова 26 июня
Сегодня, 16:08
Пригожин заявил, что ростовчане были рады видеть ЧВК «Вагнер» в городе
Сегодня, 15:44
Пригожин после событий в Ростове заявил, что Вагнер мог перестать существовать 1 июля
Сегодня, 14:59
Пригожин рассказал о предпосылках выступления «Вагнера» в Ростове 24 июня
Сегодня, 14:59
Представители УК украли 30 млн рублей у жителей в Ростовской области
Сегодня, 10:19