Спасатели смогли полностью ликвидировать пожар на территории ростовского зоопарка. Он находится на Зоологической, 3. Огонь охватил кровлю здания экзотариума. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. К настоящему времени огонь полностью ликвидирован.