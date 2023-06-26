rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:51

Published Сегодня, 17:51

Modified Сегодня, 17:53

Updated Сегодня, 17:53

Изображение материала

Пожар на территории ростовского зоопарка полностью ликвидирован

26 июня 2023, 17:51
Фото: rostovgazeta.ru
Пожар на территории ростовского зоопарка смогли полностью ликвидировать
Пожар на территории ростовского зоопарка смогли полностью ликвидировать, сообщили в МЧС.

Спасатели смогли полностью ликвидировать пожар на территории ростовского зоопарка. Он находится на Зоологической, 3. Огонь охватил кровлю здания экзотариума. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. К настоящему времени огонь полностью ликвидирован.

Власти и МЧС заверяют, что всех животных удалось спасти. Не пострадали и сотрудники зоопарка.

В Сети показали, как выглядит здание экзотариума в Ростове после пожара 26 июня
Узнать подробнее

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко уточнил, что дорога рядом с зоопарком снова открыта для движения.

Ранее RostovGazeta опубликовала подробный фоторепортаж с места событий.

Читайте также:
Пожар в экзотариуме Ростова удалось локализоватьЖивотных успели вынести во время пожара в зоопарке Ростова 26 июняДвижение по Зоологической и Футбольной ограничили из-за пожара в экзотариуме Ростова
#Пожар#Алина Заярная#Происшествие#МЧС России по Ростовской области#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Общество#Город#Пожар в зоопарке в Ростове 26 июня#Пожар в зоопарке Ростова#Возгорание в зоопарке в Ростове#Новости#Ростов-на-Дону#Алексей Логвиненко
Подпишитесь
Зоопарк загорелся в Ростове-на-Дону вечером 26 июня
Сегодня, 16:06
В сети появилось видео пожара в зоопарке Ростова 26 июня
Сегодня, 16:08
Пригожин заявил, что ростовчане были рады видеть ЧВК «Вагнер» в городе
Сегодня, 15:44
Пригожин после событий в Ростове заявил, что Вагнер мог перестать существовать 1 июля
Сегодня, 14:59
Пригожин рассказал о предпосылках выступления «Вагнера» в Ростове 24 июня
Сегодня, 14:59
Представители УК украли 30 млн рублей у жителей в Ростовской области
Сегодня, 10:19