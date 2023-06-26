Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
Спасатели смогли полностью ликвидировать пожар на территории ростовского зоопарка. Он находится на Зоологической, 3. Огонь охватил кровлю здания экзотариума. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. К настоящему времени огонь полностью ликвидирован.
Власти и МЧС заверяют, что всех животных удалось спасти. Не пострадали и сотрудники зоопарка.
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко уточнил, что дорога рядом с зоопарком снова открыта для движения.
Ранее RostovGazeta опубликовала подробный фоторепортаж с места событий.