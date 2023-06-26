На территории зоопарка в Ростове продолжает тушение крупного пожара. Там горит кровля экзотариума. Сейчас спасатели смогли локализовать пожар на площади в 300 квадратных метров. Эту информацию подтвердили и корреспонденту RostovGazeta, находящемуся на месте происшествия.