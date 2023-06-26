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Published Сегодня, 17:26

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Пожар в экзотариуме Ростова удалось локализовать

26 июня 2023, 17:26
Фото: rostovgazeta.ru
Спасатели смогли локализовать пожар на территории зоопарка в Ростове
Спасатели смогли локализовать пожар на территории зоопарка в Ростове, сообщили в МЧС.

На территории зоопарка в Ростове продолжает тушение крупного пожара. Там горит кровля экзотариума. Сейчас спасатели смогли локализовать пожар на площади в 300 квадратных метров. Эту информацию подтвердили и корреспонденту RostovGazeta, находящемуся на месте происшествия.

Власти города сообщали, что всех животных удалось эвакуировать. Пострадавших нет и среди сотрудников зоопарка.

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Обстановка на месте пожара уточняется.

Ранее появились первые видео горящего экзотариума в Ростове.

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