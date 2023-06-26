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Правозащитница рассказала, почему водители скорой на Кубани устроили забастовку

26 июня 2023, 09:16
Фото: pxhere.com
На Кубани в Гулькевичах водители скорой медицинской помощи массово уволились из-за слишком маленького оклада, сокращения отпусков и отсутствия 13-й зарплаты, рассказала правозащитница Галина Кулик.

В Гулькевичской ЦРБ 25 из 28 водителей скорой помощи написали заявление на увольнение по собственному желанию из-за зарплаты в 22 тысячи рублей. Мужчины, едва сводившие концы с концами, четыре года пытались добиться повышения оклада, но руководство игнорировало их просьбы.

По словам правозащитницы, водителям не только не повышают оклад, но и не выплачивают 13-ю зарплату, которую получили все медики, а также охранники. Кроме того, им сокращают положенные по закону отпуска и не компенсируют переработки, во время которых они приводят в порядок транспорт. Также люди жалуются, что покупают форму за свой счет.

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«Они хотят работать, они любят свою работу, много опасностей и трудностей в ней. Но они не нашли другого способа привлечь внимание к проблеме», — рассказывает Галина.

Заведующий гаражом занял позицию администрации вместо того, чтобы отстаивать интересы своих водителей, профсоюзный деятель и начальник отдела кадров ни о чем не хотят знать, а заместитель главврача предлагает мужчинам выходить на подработки, добавляет женщина.

Активистка добавила, что уже написано обращение в прокуратуру и планируется визит к министру здравоохранения. По её словам, сотрудники все же хотят остаться на своих местах и договориться об оптимальных условиях, но руководство больницы и чиновники этому не способствуют.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области восстановили в правах более 80 медработников, которые выплачивали зарплату с нарушениями и снизили стимулирующие выплаты.

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