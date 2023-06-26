Правозащитница рассказала, почему водители скорой на Кубани устроили забастовку

По словам правозащитницы, водителям не только не повышают оклад, но и не выплачивают 13-ю зарплату, которую получили все медики, а также охранники. Кроме того, им сокращают положенные по закону отпуска и не компенсируют переработки, во время которых они приводят в порядок транспорт. Также люди жалуются, что покупают форму за свой счет.