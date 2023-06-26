Правозащитница рассказала, почему водители скорой на Кубани устроили забастовку

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В Гулькевичской ЦРБ 25 из 28 водителей скорой помощи написали заявление на увольнение по собственному желанию из-за зарплаты в 22 тысячи рублей. Мужчины, едва сводившие концы с концами, четыре года пытались добиться повышения оклада, но руководство игнорировало их просьбы.
По словам правозащитницы, водителям не только не повышают оклад, но и не выплачивают 13-ю зарплату, которую получили все медики, а также охранники. Кроме того, им сокращают положенные по закону отпуска и не компенсируют переработки, во время которых они приводят в порядок транспорт. Также люди жалуются, что покупают форму за свой счет.
«Они хотят работать, они любят свою работу, много опасностей и трудностей в ней. Но они не нашли другого способа привлечь внимание к проблеме», — рассказывает Галина.
Заведующий гаражом занял позицию администрации вместо того, чтобы отстаивать интересы своих водителей, профсоюзный деятель и начальник отдела кадров ни о чем не хотят знать, а заместитель главврача предлагает мужчинам выходить на подработки, добавляет женщина.
Активистка добавила, что уже написано обращение в прокуратуру и планируется визит к министру здравоохранения. По её словам, сотрудники все же хотят остаться на своих местах и договориться об оптимальных условиях, но руководство больницы и чиновники этому не способствуют.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области восстановили в правах более 80 медработников, которые выплачивали зарплату с нарушениями и снизили стимулирующие выплаты.