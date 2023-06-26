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Предпринимателям в Сочи показали инструменты управления бизнесменом

26 июня 2023, 13:51
Фото: rostovgazeta.ru
Предпринимателям в Сочи показали инструменты управления бизнесменом
В Сочи состоялся южный этап форума СберБизнес | Live, к которому присоединились более тысячи предпринимателей.

Деловая и образовательная площадка объединила бизнесменов из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Они вместе с бизнес-экспертами изучали опыт применения различных инструментов банка для акселерации бизнеса в сфере гостеприимства. Речь идет о маркетинговых, цифровых и финансовых инструментах организации.

Так, во время мероприятия успели рассмотреть два кейса, реализованных в сфере экотуризма. Это развивающиеся сеть эко-отелей и глэмпинг-проекты.

В сфере туризма важное значение имеют современная рекреационная инфраструктура, которая может обеспечить комфорт гостей и все потребности. Речь идет о сервисе, экскурсиях и событийных мероприятиях.

За счет цифровых решений бизнес получает возможность отслеживать все основные показатели, а также моделировать события, корректировать эффективность концепций дальнейшего роста. Аналитику предоставляют различные компании, в том числе Сбер, ставший участником нацпроекта «Туризм».

Заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ирина Ткаченко рассказала: «Бизнесу удалось увеличивать прибыль примерно в два раза после применения полученных знаний в рамках бизнес-разборов отраслевых кейсов. Это же касается и предпринимательства в сфере туризма».

Ирина ТкаченкоИрина Ткаченко
Ирина Ткаченко
Фото: Сбер

Согласно статистике, в этом году малый бизнес в СКФО и ЮФО получил финансирование Юго-Западного банка Сбербанка на сумму более 550 миллионов рублей. А в целом прокредитовали малый бизнес в этом году на 74,4 миллиарда рублей. На эти деньги бизнесмены создают кафе, рестораны, гостиницы и отели, а также предлагают новые развлекательные площадки.

Одним из предпринимателей является Виталий Осипов, занимающийся бизнесом в течение 20 лет. Он успел открыть 48 компаний в различных отраслях, а теперь начал создавать эко-отели и первой локацией оказались Сочи. Теперь предприниматель хочет открыть сеть отелей в СКФО, а в каждый комплекс он вложит до 350 миллионов рублей.

Еще один бизнесмен Вадим Палий открыл более 20 массажных салонов, после чего переехал на Красную поляну, где решил построить эко-отель. В 2022 году глэмпинг и спа-комплекс начали работу и стали очень востребованными.

#Илья Протвинов
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