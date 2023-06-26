Предпринимателям в Сочи показали инструменты управления бизнесменом

Согласно статистике, в этом году малый бизнес в СКФО и ЮФО получил финансирование Юго-Западного банка Сбербанка на сумму более 550 миллионов рублей. А в целом прокредитовали малый бизнес в этом году на 74,4 миллиарда рублей. На эти деньги бизнесмены создают кафе, рестораны, гостиницы и отели, а также предлагают новые развлекательные площадки.