Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
На скамье подсудимых оказались учредители ГК «Лидер», а также финдиректор, главбух и гендиректор управляющей компании «Лидер-1». Их обвинили в хищении 30 миллионов рублей, которые местные жители передали за коммунальные услуги.
По данным фактам возбудили уголовные дела, в том числе по статье о мошенничестве. Теперь суд приговорил обвиняемых к срокам от четырех до шести лет заключения.
Кроме того, осужденных оштрафовали на суммы от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. Ростовский областной суд в апелляции оставил это решение без изменений.
Ранее в Батайске администратор FixPrice обнес сейф на работе и проиграл украденное в казино.