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Представители УК украли 30 млн рублей у жителей в Ростовской области

26 июня 2023, 10:19
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону огласили приговор представителям управляющей компании за хищение денег у населения, сообщает региональное УФСБ.

На скамье подсудимых оказались учредители ГК «Лидер», а также финдиректор, главбух и гендиректор управляющей компании «Лидер-1». Их обвинили в хищении 30 миллионов рублей, которые местные жители передали за коммунальные услуги.

По данным фактам возбудили уголовные дела, в том числе по статье о мошенничестве. Теперь суд приговорил обвиняемых к срокам от четырех до шести лет заключения.

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Кроме того, осужденных оштрафовали на суммы от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. Ростовский областной суд в апелляции оставил это решение без изменений.

Ранее в Батайске администратор FixPrice обнес сейф на работе и проиграл украденное в казино.

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