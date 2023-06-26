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Posted 26 июня 2023, 19:38

Published 26 июня 2023, 19:38

Modified 26 июня 2023, 19:41

Updated 26 июня 2023, 19:41

Президент Путин обвинил организаторов мятежа в Ростове в потере адекватности

Президент Путин обвинил организаторов мятежа в Ростове в потере адекватности

26 июня 2023, 19:38
Фото: rostovgazeta.ru. Президент Путин обвинил организаторов мятежа в Ростове в потере адекватности
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Президент России Владимир Путин обвинил организаторов мятежа в Ростове в потери адекватности и предательстве страны, причины этого он назвал в своем обращении к согражданам.

В понедельник, 26 июня, президент России Владимир Путин отреагировал на события минувшей субботы, заявив, что любой мятеж в стране был бы безусловно подавлен.

«Организаторы мятежа, несмотря на потерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали в том числе то, что пошли на преступные действия против страны, которая противостоит колоссальной угрозе извне», — рассказал Владимир Путин, напомнив, что за минувшие 1,5 года Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями.

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Президент Путин добавил, что виновники мятежа втянули других в преступную деятельность и убедили их предать свою страну. И это именно то, чего добивался преступный киевский режим.

Напомним, в минувшую субботу ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов и заняли штабы МВД и ЮВО, дестабилизировав ситуацию на юге России, вызвав ужесточение мер безопасности не только в южной столице, но и других городах региона.

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