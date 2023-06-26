Posted Сегодня, 20:02
Published Сегодня, 20:02
Modified Сегодня, 20:04
Updated Сегодня, 20:04
Вечером 26 июня президент России Владимир Путин обрушился с резкой критикой на организаторов событий минувшей субботы, заявив, что дестабилизация обстановки в стране в настоящий момент является предательством и родины, и своих собственных соотечественников и боевых товарищей.
«Именно такого исхода, братоубийства, хотели враги России и неонацисты в Киеве, их западные покровители и разного рода национал-предатели. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, погибли военнослужащие и мирные жители», — рассказал президент, утверждая, что основной целью этих действий было поражение России, а общество было поглощено кровавой междоусобицей.
Ранее ростовский депутат Бородай предположил, что главу ЧВК «Вагнер» могли контролировать пресс-службы США.