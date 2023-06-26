Президент Владимир Путин назвал предполагаемых организаторов мятежа в Ростове

«Именно такого исхода, братоубийства, хотели враги России и неонацисты в Киеве, их западные покровители и разного рода национал-предатели. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, погибли военнослужащие и мирные жители», — рассказал президент, утверждая, что основной целью этих действий было поражение России, а общество было поглощено кровавой междоусобицей.