«Организаторы мятежа, несмотря на потерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали в том числе то, что пошли на преступные действия против страны, которая противостоит колоссальной угрозе извне», — рассказал Владимир Путин, напомнив, что за минувшие 1,5 года Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями.