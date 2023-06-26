Posted Сегодня, 19:22
Published Сегодня, 19:22
Modified Сегодня, 19:24
Updated Сегодня, 19:24
В понедельник, 26 июня, президент России Владимир Путин обратился с благодарностью к согражданам, заявив, что именно их патриотизм и сплоченность делают невозможной любую попытку создать смуту в обществе или поднять мятеж.
«Благодарю за выдержку, сплоченность и патриотизм. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж и попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал. Повторю, была проявлена высочайшая консолидация общества», — рассказал Владимир Путин, добавив, что в минувшую субботу общество сплотилось ради защиты судьбы своей родины.
Напомним, в минувшую субботу в Ростов нагрянули ЧВК «Вагнер» и заняли позиции в штабе ЮВО, что федеральные власти немедленно назвали попыткой мятежа. В течение суток власти старались наладить контакт с основателем частной военной компании, а также обеспечить необходимые меры защиты населения.