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Президент Владимир Путин заявил, что попытки мятежа после Ростова обречены на провал

26 июня 2023, 19:22
Фото: Сайт Кремля
Президент Путин: "Любой шантаж и попытки организовать смуту обречены на провал"
В понедельник, 26 июня, президент России Владимир Путин объявил, что любые попытки смуты и мятежа в России обречены на провал, об этом он рассказал во время своего обращения.

В понедельник, 26 июня, президент России Владимир Путин обратился с благодарностью к согражданам, заявив, что именно их патриотизм и сплоченность делают невозможной любую попытку создать смуту в обществе или поднять мятеж.

«Благодарю за выдержку, сплоченность и патриотизм. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж и попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал. Повторю, была проявлена высочайшая консолидация общества», — рассказал Владимир Путин, добавив, что в минувшую субботу общество сплотилось ради защиты судьбы своей родины.

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Напомним, в минувшую субботу в Ростов нагрянули ЧВК «Вагнер» и заняли позиции в штабе ЮВО, что федеральные власти немедленно назвали попыткой мятежа. В течение суток власти старались наладить контакт с основателем частной военной компании, а также обеспечить необходимые меры защиты населения.

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