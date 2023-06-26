Пригожин после событий в Ростове заявил, что Вагнер мог перестать существовать 1 июля

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
По словам Пригожина, из-за интриг подразделение должно было прекратить существование 1 июля 2023 года. И на совете командиров довели эту информацию до бойцов.
«Бойцы с этим не согласились. Некоторые перешли в Минобороны, но это минимальное количество. Мы использовали все доводы, чтобы сохранить ЧВК», — заявил Пригожин.
Он добавил, что 30 июня они хотели выйти колонной на Ростов и публично передать технику около штаба СВО. Однако планы изменились и поэтому решили выдвигаться немедленно.
Пригожин заявил, что марш длился 24 часа, одна из колон шла в Ростов, другая — в направлении Москвы.