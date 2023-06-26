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Пригожин после событий в Ростове заявил, что Вагнер мог перестать существовать 1 июля

26 июня 2023, 14:59
Фото: 1mi
Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин после событий в Ростове-на-Дону заявил, что ЧВК хотели расформировать, говорится в его пресс-службе.

По словам Пригожина, из-за интриг подразделение должно было прекратить существование 1 июля 2023 года. И на совете командиров довели эту информацию до бойцов.

«Бойцы с этим не согласились. Некоторые перешли в Минобороны, но это минимальное количество. Мы использовали все доводы, чтобы сохранить ЧВК», — заявил Пригожин.

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Он добавил, что 30 июня они хотели выйти колонной на Ростов и публично передать технику около штаба СВО. Однако планы изменились и поэтому решили выдвигаться немедленно.

Пригожин заявил, что марш длился 24 часа, одна из колон шла в Ростов, другая — в направлении Москвы.

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