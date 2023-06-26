rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:36

Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

Изображение материала

Пригожин рассказал, что собирался пойти на Ростов-на-Дону 30 июня

26 июня 2023, 15:36
Фото: rostovgazeta.ru
Пригожин рассказал, что собирался пойти на Ростов-на-Дону 30 июня
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что изначально планировал пойти на Ростов-на-Дону 30 июня, но планы поменялись, говорится в его Telegram-канале.

По словам Пригожина, причиной последних событий стала появившаяся информация о расформировании ЧВК с 1 июля этого года. Он рассказал, что они предпринимали попытки сохранить «Вагнер».

Пригожин рассказал, куда ушли бойцы «Вагнера», покинув Ростов
Узнать подробнее

«Тем не менее мы проводили инвентаризацию техники и хотели 30 июня выйти на Ростов, чтобы публично передать ее около штаба», — отметил Пригожин.

Он добавил, что по ЧВК якобы был нанесен удар, из-за чего они решили пойти на Ростов ранее намеченного срока. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Напомним, что сейчас все бойцы вернулись в полевые лагеря.

Читайте также:
Пригожин рассказал, куда ушли бойцы «Вагнера», покинув РостовГлава ЧВК «Вагнер» Пригожин назвал поход на Ростов и Москву демонстрацией силыПригожин после событий в Ростове заявил, что Вагнер мог перестать существовать 1 июля
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#ЧВК "Вагнер"#ЧВК "Вагнер" в Ростовской области#Новости о Пригожине#Комментарий Пригожина
Подпишитесь
Ростовчане попросили не вешать на ЧВК «Вагнер» городские проблемы
Сегодня, 14:45
В НАТО отреагировали на слухи о передислокации «Вагнера» из Ростова в Беларусь
Сегодня, 14:20
Без лодки и жилета никуда: В Ростове назвали самые затапливаемые ливнями места
Сегодня, 14:12
Пригожин после событий в Ростове заявил, что Вагнер мог перестать существовать 1 июля
Сегодня, 14:59
Пригожин рассказал о предпосылках выступления «Вагнера» в Ростове 24 июня
Сегодня, 14:59
Представители УК украли 30 млн рублей у жителей в Ростовской области
Сегодня, 10:19