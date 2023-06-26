Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
По словам Пригожина, причиной последних событий стала появившаяся информация о расформировании ЧВК с 1 июля этого года. Он рассказал, что они предпринимали попытки сохранить «Вагнер».
«Тем не менее мы проводили инвентаризацию техники и хотели 30 июня выйти на Ростов, чтобы публично передать ее около штаба», — отметил Пригожин.
Он добавил, что по ЧВК якобы был нанесен удар, из-за чего они решили пойти на Ростов ранее намеченного срока. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Напомним, что сейчас все бойцы вернулись в полевые лагеря.