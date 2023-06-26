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Пригожин рассказал, какие проблемы вскрыло «выступление» «Вагнера» в Ростове

26 июня 2023, 15:35
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
ЧВК "Вагнер" в Ростове 24 июня
Выступления «Вагнера» в Ростове вскрыли множество проблем, считает глава «Оркестра» Евгений Пригожин.

Евгений Пригожин прокомментировал выступления ЧВК «Вагнер» в Ростове и продвижение «Оркестра» по стране. Он заявил, что события минувшей субботы показали все те проблемы, на которые бизнесмен указывал ранее.

«Серьезнейшие проблемы с безопасностью по всей территории страны. Мы блокировали все воинские части и аэродромы, что были у нас на пути», — говорит Пригожин.

Он добавил, что ЧВК за 24 часа прошло расстояние равное тому расстоянию от места старта российский войск 24 февраля 2022 года до Киева и до этой же точки до Ужгорода». Таким образом, как считает Пригожин, если бы спецоперацию начали войска, равные по уровню ЧВК «Вагнеру», «спецоперация, возможно, длилась бы сутки».

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«Мы показали уровень организации, которому должна соответствовать российская армия», — заключил он.

Ранее ростовчане рассказали, как прошел день с ЧВК «Вагнер» в штабе ЮВО.

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