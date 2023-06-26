Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Евгений Пригожин прокомментировал выступления ЧВК «Вагнер» в Ростове и продвижение «Оркестра» по стране. Он заявил, что события минувшей субботы показали все те проблемы, на которые бизнесмен указывал ранее.
«Серьезнейшие проблемы с безопасностью по всей территории страны. Мы блокировали все воинские части и аэродромы, что были у нас на пути», — говорит Пригожин.
Он добавил, что ЧВК за 24 часа прошло расстояние равное тому расстоянию от места старта российский войск 24 февраля 2022 года до Киева и до этой же точки до Ужгорода». Таким образом, как считает Пригожин, если бы спецоперацию начали войска, равные по уровню ЧВК «Вагнеру», «спецоперация, возможно, длилась бы сутки».
«Мы показали уровень организации, которому должна соответствовать российская армия», — заключил он.
Ранее ростовчане рассказали, как прошел день с ЧВК «Вагнер» в штабе ЮВО.