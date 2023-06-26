Он добавил, что ЧВК за 24 часа прошло расстояние равное тому расстоянию от места старта российский войск 24 февраля 2022 года до Киева и до этой же точки до Ужгорода». Таким образом, как считает Пригожин, если бы спецоперацию начали войска, равные по уровню ЧВК «Вагнеру», «спецоперация, возможно, длилась бы сутки».