Евгений Пригожин прокомментировал выступления ЧВК «Вагнер» в Ростове. Он заявил, что «Оркестр» покинул город, когда увидел, что ситуация в стране начинает обостряться и ведет к потенциальным жертвам среди населения. Важную роль в вопросе подавления конфликта между «Вагнером» и Минобороны сыграл президент Белоруссии Александр Лукашенко.