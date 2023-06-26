Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Евгений Пригожин прокомментировал выступления ЧВК «Вагнер» в Ростове. Он заявил, что «Оркестр» покинул город, когда увидел, что ситуация в стране начинает обостряться и ведет к потенциальным жертвам среди населения. Важную роль в вопросе подавления конфликта между «Вагнером» и Минобороны сыграл президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Пригожин заявил, что из Ростова боевые подразделения «Оркестра» направились в свои полевые лагеря в зоне спецоперации.
Ранее ростовчане рассказали, как прошел день с ЧВК «Вагнер» в штабе ЮВО.