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Пригожин рассказал, куда ушли бойцы «Вагнера», покинув Ростов

26 июня 2023, 15:21
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Ростовчане рядом со штабом ЮВО на Буденновском проспекте 24 июня
Бойцы ЧВК «Вагнер» после выступлений в Ростове вернулись в полевые лагеря, заявил Евгений Пригожин.

Евгений Пригожин прокомментировал выступления ЧВК «Вагнер» в Ростове. Он заявил, что «Оркестр» покинул город, когда увидел, что ситуация в стране начинает обостряться и ведет к потенциальным жертвам среди населения. Важную роль в вопросе подавления конфликта между «Вагнером» и Минобороны сыграл президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Пригожин заявил, что из Ростова боевые подразделения «Оркестра» направились в свои полевые лагеря в зоне спецоперации.

Ранее ростовчане рассказали, как прошел день с ЧВК «Вагнер» в штабе ЮВО.

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