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Пригожин рассказал о предпосылках выступления «Вагнера» в Ростове 24 июня

26 июня 2023, 14:59
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Штаб ЮВО в Ростове
Главной причиной движения ЧВК «Вагнер» на Ростов 24 июня стало нежелание добровольцев вступать в ряды МО, заявил Евгений Пригожин.

После продолжительного молчания Евгений Пригожин прокомментировал появление бойцов и военной техники ЧВК «Вагнер» в Ростове. Он заявил, что предпосылкой для него стал конфликт с Минобороны. «Целью похода было не дать допустить уничтожение ЧВК „Вагнер“ и привлечь к ответственности тех лиц, которые своими непрофессиональными действиями совершили огромное количество ошибок в ходе СВО», — говорит Пригожин.

Он добавляет, что столь решительных действий требовала общественность и все военнослужащие.

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По словам Пригожина, добровольцы не захотели вступать в ряды МО РФ, так как были недовольны нынешними условиями в армии. Обязательное подписание контрактов между добровольцами и Минобороны привело бы к фактическому уничтожению «Оркестра».

Ранее ростовчане рассказали, как прошел день с ЧВК «Вагнер» в штабе ЮВО.

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