После продолжительного молчания Евгений Пригожин прокомментировал появление бойцов и военной техники ЧВК «Вагнер» в Ростове. Он заявил, что предпосылкой для него стал конфликт с Минобороны. «Целью похода было не дать допустить уничтожение ЧВК „Вагнер“ и привлечь к ответственности тех лиц, которые своими непрофессиональными действиями совершили огромное количество ошибок в ходе СВО», — говорит Пригожин.