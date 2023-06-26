Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
После продолжительного молчания Евгений Пригожин прокомментировал появление бойцов и военной техники ЧВК «Вагнер» в Ростове. Он заявил, что предпосылкой для него стал конфликт с Минобороны. «Целью похода было не дать допустить уничтожение ЧВК „Вагнер“ и привлечь к ответственности тех лиц, которые своими непрофессиональными действиями совершили огромное количество ошибок в ходе СВО», — говорит Пригожин.
Он добавляет, что столь решительных действий требовала общественность и все военнослужащие.
По словам Пригожина, добровольцы не захотели вступать в ряды МО РФ, так как были недовольны нынешними условиями в армии. Обязательное подписание контрактов между добровольцами и Минобороны привело бы к фактическому уничтожению «Оркестра».
Ранее ростовчане рассказали, как прошел день с ЧВК «Вагнер» в штабе ЮВО.