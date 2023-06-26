Он добавил, что до сих пор получает сообщения со словами поддержки от ростовчан. «Некоторые разочарованы тем, что мы остановились. Потому что в „марше справедливости“, кроме нашей борьбы за существование, они видели поддержку борьбы с бюрократией и другими недугами, которые имеются в нашей стране», — заключил Пригожин.