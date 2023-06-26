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Пригожин утверждает, что ростовчане расстроились из-за завершения марша ЧВК «Вагнер»

26 июня 2023, 15:44
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Жители Ростова оказывали всяческую поддержку выступлению ЧВК "Вагнер"
Жители Ростова оказывали всяческую поддержку выступлению ЧВК «Вагнер», заявил Евгений Пригожин.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что во время выступлений ЧВК «Вагнер» 24 июня ростовчане и жители других регионов оказали «Оркестру» поддержку. «Мы шли мимо российских городов. Мирные жители встречали нас с флагами России и с эмблемами и флагами ЧВК „Вагнер“. Они все были счастливы, когда мы проходили мимо», — говорит Пригожин.

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Он добавил, что до сих пор получает сообщения со словами поддержки от ростовчан. «Некоторые разочарованы тем, что мы остановились. Потому что в „марше справедливости“, кроме нашей борьбы за существование, они видели поддержку борьбы с бюрократией и другими недугами, которые имеются в нашей стране», — заключил Пригожин.

Ранее ростовчане рассказали, как прошел день с ЧВК «Вагнер» в штабе ЮВО.

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