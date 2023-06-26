Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что во время выступлений ЧВК «Вагнер» 24 июня ростовчане и жители других регионов оказали «Оркестру» поддержку. «Мы шли мимо российских городов. Мирные жители встречали нас с флагами России и с эмблемами и флагами ЧВК „Вагнер“. Они все были счастливы, когда мы проходили мимо», — говорит Пригожин.
Он добавил, что до сих пор получает сообщения со словами поддержки от ростовчан. «Некоторые разочарованы тем, что мы остановились. Потому что в „марше справедливости“, кроме нашей борьбы за существование, они видели поддержку борьбы с бюрократией и другими недугами, которые имеются в нашей стране», — заключил Пригожин.
Ранее ростовчане рассказали, как прошел день с ЧВК «Вагнер» в штабе ЮВО.