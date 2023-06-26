Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Евгений Пригожин прокомментировал выступления ЧВК «Вагнер» в Ростове. Он заявил, что события 24 июня показали множество проблем, существующих в России. Большая их часть связана с безопасностью.
Пригожин утверждает, что ЧВК за 24 часа прошла расстояние равное «расстоянию от места старта российский войск 24 февраля 2022 года до Киева и до этой же точки до Ужгорода». Таким образом, как считает глава «Оркестра», если бы спецоперацию начали войска, равные по уровню ЧВК «Вагнеру», «спецоперация, возможно, длилась бы сутки».
«За сутки зашли и полностью взяли под контроль город Ростов. Мирные жители были рады нас видеть. Мы показали мастер-класс, каким образом должно было выглядеть 24 февраля 2022 года (день начала спецоперации на Украине — прим. ред.)», — заключил Пригожин.
Также Пригожин рассказал, куда ушли бойцы «Вагнера», покинув Ростов.