rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:15

Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

Изображение материала

Пригожин заявил, что показал в Ростове, как должно было пройти 24 февраля 2022 года

26 июня 2023, 16:15
Фото: rostovgazeta.ru
ЧВК "Вагнер" в Ростове 24 июня
В Ростове ЧВК «Вагнер» показала, как должна была пройти спецоперация на Украине, заявил Евгений Пригожин.

Евгений Пригожин прокомментировал выступления ЧВК «Вагнер» в Ростове. Он заявил, что события 24 июня показали множество проблем, существующих в России. Большая их часть связана с безопасностью.

Пригожин утверждает, что ЧВК за 24 часа прошла расстояние равное «расстоянию от места старта российский войск 24 февраля 2022 года до Киева и до этой же точки до Ужгорода». Таким образом, как считает глава «Оркестра», если бы спецоперацию начали войска, равные по уровню ЧВК «Вагнеру», «спецоперация, возможно, длилась бы сутки».

Пригожин рассказал, какие проблемы вскрыло «выступление» «Вагнера» в Ростове
Узнать подробнее

«За сутки зашли и полностью взяли под контроль город Ростов. Мирные жители были рады нас видеть. Мы показали мастер-класс, каким образом должно было выглядеть 24 февраля 2022 года (день начала спецоперации на Украине — прим. ред.)», — заключил Пригожин.

Также Пригожин рассказал, куда ушли бойцы «Вагнера», покинув Ростов.

Читайте также:
Пригожин утверждает, что ростовчане расстроились из-за завершения марша ЧВК «Вагнер»Пригожин рассказал, куда ушли бойцы «Вагнера», покинув РостовПригожин заявил, что во время похода на Ростов и Москву не собирался свергать власть
#Алина Заярная#Происшествие#Спецоперация#ЧВК "Вагнер"#Деятельность ЧВК "Вагнер" в Ростовской области#Штаб ЮВО#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Что произошло в Ростове в субботу 24 июня#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Ростов-на-Дону#Украина#Евгений Пригожин
Подпишитесь
Зоопарк загорелся в Ростове-на-Дону вечером 26 июня
Сегодня, 16:06
В сети появилось видео пожара в зоопарке Ростова 26 июня
Сегодня, 16:08
Пригожин заявил, что ростовчане были рады видеть ЧВК «Вагнер» в городе
Сегодня, 15:44
Пригожин после событий в Ростове заявил, что Вагнер мог перестать существовать 1 июля
Сегодня, 14:59
Пригожин рассказал о предпосылках выступления «Вагнера» в Ростове 24 июня
Сегодня, 14:59
Представители УК украли 30 млн рублей у жителей в Ростовской области
Сегодня, 10:19