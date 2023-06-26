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Пригожин заявил, что ростовчане были рады видеть ЧВК «Вагнер» в городе

26 июня 2023, 15:44
Фото: 1mi
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что жители Ростовской области встречали их с флагами, говорится в его Telegram-канале.

Напомним, что на выходных в центре Ростова оказалась военная техника, а Пригожин стал фигурантом уголовного дела о призывах к вооруженному мятежу. В результате проведенных переговоров бойцы вернулись в свои полевые лагеря.

Теперь Пригожин рассказал, что мирные жители встречали их с флагами, когда они проходили российские города.

Пригожин рассказал, какие проблемы вскрыло «выступление» «Вагнера» в Ростове
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«Нас встречали с флагами России, а также эмблемами и флагами ЧВК „Вагнер“. Они все были счастливы, многие из них до сих пор пишут слова поддержки», — уточнил Пригожин.

Он добавил, что во время марша ЧВК у них не было цели свержения режима.

Ранее стало известно, что мятеж Пригожина в Ростове-на-Дону застал врасплох все американское ЦРУ.

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