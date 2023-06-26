Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Напомним, что на выходных в центре Ростова оказалась военная техника, а Пригожин стал фигурантом уголовного дела о призывах к вооруженному мятежу. В результате проведенных переговоров бойцы вернулись в свои полевые лагеря.
Теперь Пригожин рассказал, что мирные жители встречали их с флагами, когда они проходили российские города.
«Нас встречали с флагами России, а также эмблемами и флагами ЧВК „Вагнер“. Они все были счастливы, многие из них до сих пор пишут слова поддержки», — уточнил Пригожин.
Он добавил, что во время марша ЧВК у них не было цели свержения режима.
Ранее стало известно, что мятеж Пригожина в Ростове-на-Дону застал врасплох все американское ЦРУ.