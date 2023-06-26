Евгений Пригожин нарушил молчание и прокомментировал выступления ЧВК «Вагнер» и их поход на Москву и Ростов. Политик заверил, что свержение власти не было целью «Оркестра». Главным мотивом выступления была демонстрация протеста ЧВК против требования Минобороны обязать всех добровольцев заключать контракт с военным ведомством.