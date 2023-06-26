Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Евгений Пригожин нарушил молчание и прокомментировал выступления ЧВК «Вагнер» и их поход на Москву и Ростов. Политик заверил, что свержение власти не было целью «Оркестра». Главным мотивом выступления была демонстрация протеста ЧВК против требования Минобороны обязать всех добровольцев заключать контракт с военным ведомством.
Пригожин заявил, что это фактически бы привело к уничтожению добровольческого объединения. Бойцы не изъявили желания заключать контракты с Минобороны, так как были недовольны условиями в армии.
Ранее ростовчане рассказали, как прошел день с ЧВК «Вагнер» в штабе ЮВО.