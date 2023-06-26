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Пригожин заявил, что во время похода на Ростов и Москву не собирался свергать власть

26 июня 2023, 15:12
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Бойцы ЧВК "Вагнер" в Ростове
Свержение власти в России не было целью похода на Ростов и Москву, заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Евгений Пригожин нарушил молчание и прокомментировал выступления ЧВК «Вагнер» и их поход на Москву и Ростов. Политик заверил, что свержение власти не было целью «Оркестра». Главным мотивом выступления была демонстрация протеста ЧВК против требования Минобороны обязать всех добровольцев заключать контракт с военным ведомством.

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Пригожин заявил, что это фактически бы привело к уничтожению добровольческого объединения. Бойцы не изъявили желания заключать контракты с Минобороны, так как были недовольны условиями в армии.

Ранее ростовчане рассказали, как прошел день с ЧВК «Вагнер» в штабе ЮВО.

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