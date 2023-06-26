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Проспект Ленина затопило в Ростове-на-Дону днем 26 июня

26 июня 2023, 13:37
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону из-за начавшегося ливня скрылись под водой дороги на проспекте Ленина, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что днем в понедельник, 26 июня, начался сильный дождь, из-за которого не все ливневки справились со своей задачей. Из-за этого дороги начали уходить под воду.

Так, проблемы появились на проспекте Ленина, где проезжая часть оказалась в воде, но движение здесь не перекрывали. Но в целом некоторые горожане обрадовались дождю, так как уже успели устать от жаркого лета.

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По информации синоптиков, дождливая погода в городе сохранится и во вторник, 27 числа.

Ранее жители Батайска вышли на пикеты из-за затопленных улиц в городе.

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