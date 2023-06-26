Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Напомним, что днем в понедельник, 26 июня, начался сильный дождь, из-за которого не все ливневки справились со своей задачей. Из-за этого дороги начали уходить под воду.
Так, проблемы появились на проспекте Ленина, где проезжая часть оказалась в воде, но движение здесь не перекрывали. Но в целом некоторые горожане обрадовались дождю, так как уже успели устать от жаркого лета.
По информации синоптиков, дождливая погода в городе сохранится и во вторник, 27 числа.
Ранее жители Батайска вышли на пикеты из-за затопленных улиц в городе.