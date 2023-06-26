Путин назвал бойцов «Вагнера» патриотами, которых использовали в темную в Ростове

Posted Сегодня, 19:32
Published Сегодня, 19:32
Modified Сегодня, 19:34
Updated Сегодня, 19:34
Владимир Путин еще раз высказался о том, что происходило в Ростове и всем происходящем мятеже. Он заявил, что мятежники пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая противостоит внешней угрозе.
«Подавляющее большинство бойцов и командиров группы „Вагнер“ — это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству. Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать в темную, против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущее», — отметил президент.
Также Путин отметил, что с самого начала событий предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови. Для этого потребовалось время, чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку. А также понять, что их действия отвергаются обществом.
Всю хронологию событий в Ростове 24 июня мы собрали в сюжете RostovGazeta.