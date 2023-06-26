rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:32

Published Сегодня, 19:32

Modified Сегодня, 19:34

Updated Сегодня, 19:34

Изображение материала

Путин назвал бойцов «Вагнера» патриотами, которых использовали в темную в Ростове

26 июня 2023, 19:32
Фото: rostovgazeta.ru
Путин назвал бойцов «Вагнера» патриотами, которых использовали в темную в Ростове
Владимир Путин обратился с гражданам России с видеообращением, в котором высказался по поводу мятежа, произошедшего в России 24 июня. Напомним, тогда бойцы группы ЧВК «Вагнер» заняли Ростов-на-Дону и пошли походом в сторону Москвы.

Владимир Путин еще раз высказался о том, что происходило в Ростове и всем происходящем мятеже. Он заявил, что мятежники пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая противостоит внешней угрозе.

«Подавляющее большинство бойцов и командиров группы „Вагнер“ — это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству. Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать в темную, против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущее», — отметил президент.

Президент Владимир Путин заявил, что попытки мятежа после Ростова обречены на провал
Узнать подробнее

Также Путин отметил, что с самого начала событий предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови. Для этого потребовалось время, чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку. А также понять, что их действия отвергаются обществом.

Всю хронологию событий в Ростове 24 июня мы собрали в сюжете RostovGazeta.

Читайте также:
Путин оставил бойцам «Вагнера» только три варианта действий после мятежа в РостовеПутин назвал предателями организаторов вооруженного мятежа в РостовеЦентр ЧВК «Вагнер» возобновил работу в Ростове после вооруженного мятежа
#ЧВК "Вагнер" в Ростовской области#ЧВК "Вагнер"#Деятельность ЧВК "Вагнер" в Ростовской области#Мятеж Пригожина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Владимир Путин#Что произошло в Ростове в субботу 24 июня
Подпишитесь
Зоопарк загорелся в Ростове-на-Дону вечером 26 июня
Сегодня, 16:06
В сети появилось видео пожара в зоопарке Ростова 26 июня
Сегодня, 16:08
Пригожин заявил, что ростовчане были рады видеть ЧВК «Вагнер» в городе
Сегодня, 15:44
Пригожин после событий в Ростове заявил, что Вагнер мог перестать существовать 1 июля
Сегодня, 14:59
Пригожин рассказал о предпосылках выступления «Вагнера» в Ростове 24 июня
Сегодня, 14:59
Представители УК украли 30 млн рублей у жителей в Ростовской области
Сегодня, 10:19