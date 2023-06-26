Путин назвал бойцов «Вагнера» патриотами, которых использовали в темную в Ростове

«Подавляющее большинство бойцов и командиров группы „Вагнер“ — это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству. Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать в темную, против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущее», — отметил президент.