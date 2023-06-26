Posted Сегодня, 19:28
Published Сегодня, 19:28
Modified Сегодня, 19:31
Updated Сегодня, 19:31
Напомним, что на выходных в Ростове появилась вооруженная техника ЧВК «Вагнер», а в отношении основателя Евгения Пригожина возбудили уголовное дело. После переговоров бойцы вернулись в свои полевые лагеря.
Теперь президент заявил, что организаторы этого мятежа являются предателями.
«Они пошли на преступные действия, на раскол страны, когда на фронте гибнут наши товарищи. Они предали страну и тех, кого втянули в это преступление», — уточнил Путин.
Он добавил, что мятеж в любом случае был бы подавлен.