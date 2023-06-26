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Путин назвал предателями организаторов вооруженного мятежа в Ростове

26 июня 2023, 19:28
Фото: сайт Кремля
Путин назвал предателями организаторов вооруженного мятежа в Ростове
Президент страны Владимир Путин назвал предателями тех, кто стоял за организацией вооруженного мятежа в России, в том числе Ростове-на-Дону, прозвучало в обращении к населению.

Напомним, что на выходных в Ростове появилась вооруженная техника ЧВК «Вагнер», а в отношении основателя Евгения Пригожина возбудили уголовное дело. После переговоров бойцы вернулись в свои полевые лагеря.

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Теперь президент заявил, что организаторы этого мятежа являются предателями.

«Они пошли на преступные действия, на раскол страны, когда на фронте гибнут наши товарищи. Они предали страну и тех, кого втянули в это преступление», — уточнил Путин.

Он добавил, что мятеж в любом случае был бы подавлен.

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